López Miras traslada al comisario de Agricultura de la UE la necesidad de blindar el Trasvase Tajo-Segura

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha mantenido este martes en Bruselas una reunión con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, en la que ha defendido las cuestiones estratégicas para el sector agrario regional, como la necesidad de una Política Agraria Común (PAC) “que como mínimo mantenga el presupuesto que ya teníamos”; la falta de relevo generacional en la agricultura, la importancia de “terminar con la competencia desleal que sufren nuestros agricultores” y la gestión del agua, con especial atención al mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

“Me voy muy satisfecho de la reunión, porque he podido transmitir al comisario las necesidades más importantes de nuestros agricultores y ganaderos, y porque le he visto receptivo”, subrayó López Miras.

En este sentido, explicó que “hemos hablado del trasvase Tajo-Segura, de lo imprescindible que es para que la Región de Murcia sea la Huerta de Europa, y el comisario ha coincidido plenamente en que la Estrategia de Residencia Hídrica debe reflejar las infraestructuras hídricas y los trasvases”.

López Miras detalló a Hansen “lo bien que ha funcionado el trasvase Tajo-Segura, y lo importante que es no sólo para la agricultura, sino para la sociedad y para Europa en general. Le he visto en sintonía”.

En la reunión, ambos analizaron incluso “el plan hidrológico que ha aprobado Portugal, y hemos hablado de lo bien que lo están haciendo allí en materia hidrológica, y de cómo en España tendríamos que estar siguiendo también los pasos de lo que hacen en otros países”.

López Miras también abordó con Hansen la propuesta de la nueva PAC, que calificó de insuficiente. “No nos convence y no estamos de acuerdo”, afirmó, antes de insistir en que “la PAC no puede perder presupuesto en el próximo periodo, tiene que mantenerse como mínimo el que ya teníamos”.

Igualmente, remarcó que la PAC “debe atender a la agricultura que invierte, a la industria agroalimentaria, no sólo a la subsidiada. Tiene que apoyar a aquella agricultura que es capaz de generar muchos puestos de trabajo y mucho crecimiento para las sociedades, como en la Región de Murcia”.

Relevo generacional y competencia desleal de Marruecos

Otro de los temas analizados en el encuentro fue el relevo generacional, considerado fundamental para asegurar el futuro del campo. López Miras afirmó que “nos preocupa mucho este asunto” y explicó que su Ejecutivo “tiene su propia estrategia de relevo generacional”, si bien “necesitamos que en este tema apoye también la Comisión Europea”.

El presidente también abordó con Hansen el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, sobre el que fue tajante: “No es admisible que se pueda aprobar en los términos actuales. Debe tener cláusulas espejo, cláusulas de salvaguarda y reforzar los controles en frontera, porque los agricultores de la Región de Murcia, de España y de Europa no pueden competir en situación de desigualdad con los de terceros países”.

Reunión con la presidenta del Parlamento Europeo

Previamente a la reunión con el comisario, López Miras mantuvo un encuentro con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a quien trasladó de primera mano la importancia que va a tener la cámara de representación europea en tres cuestiones centrales para la Región de Murcia: la propuesta de reforma de la PAC, los nuevos fondos de cohesión europeos y el acuerdo comercial con Marruecos, “en los que la posición del Parlamento es fundamental”.

En referencia a estos temas, López Miras recordó que “el veto lo tiene el Gobierno de España, pero si Sánchez y sus ministros no ejercen la defensa de los intereses de nuestro país, la última palabra la tendrá el Parlamento Europeo. Confío en que estos asuntos puedan ser bloqueados por el Parlamento Europeo si no son beneficiosos para la Región de Murcia ni para España, y las propuestas que ahora mismo hay sobre estas tres cuestiones no lo son”.

En el encuentro también se abordaron cuestiones vinculadas a la política europea de defensa, ya que López Miras preside el grupo de trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones. Concretamente el jefe del Ejecutivo autonómico analizó con Metsola los proyectos estratégicos que se desarrollan en la Región de Murcia y específicamente en Cartagena, como el programa Caetra.