Nubes y temperaturas altas en un domingo sin lluvias en la Región de Murcia

Los termómetros superarán los 25 grados

Varias personas aprovechan el buen tiempo registrado hoy en Murcia, en un restaurante de la Plaza de las Flores. EFE/Juan Carlos Caval
Tiempo apacible en MurciaJuan Carlos CavalAgencia EFE
  • A. Molina
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 19 de octubre, cielos nubosos, de nubes medias y altas a partir de la tarde.

Las temperaturas con ligeros cambios. Vientos variables flojos, en régimen de brisas.

En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.

