Nubes y temperaturas altas en un domingo sin lluvias en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 19 de octubre, cielos nubosos, de nubes medias y altas a partir de la tarde.

Las temperaturas con ligeros cambios. Vientos variables flojos, en régimen de brisas.

En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.