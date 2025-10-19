Tiempo
Nubes y temperaturas altas en un domingo sin lluvias en la Región de Murcia
Los termómetros superarán los 25 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 19 de octubre, cielos nubosos, de nubes medias y altas a partir de la tarde.
Las temperaturas con ligeros cambios. Vientos variables flojos, en régimen de brisas.
En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar