La Región de Murcia envía a Extremadura 20 efectivos, un helicóptero y otros vehículos para ayudar en los incendios

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado esta mañana que van a enviar a Extremadura 20 efectivos con un helicóptero y diferentes vehículos de extinción para ayudar en la lucha contra el fuego.

A través de una publicación en sus redes sociales, López Miras ha reclamado que el Gobierno central "actúe y movilice al Ejército, no sólo a la UME, ante esta grave situación".

"Las comunidades autónomas, por supuesto, nos ayudamos en todo lo que podemos, pero algunas como la Región de Murcia se encuentran en riesgo extremo y nuestros recursos deben estar preparados para responder ante una posible emergencia", ha añadido el presidente murciano.