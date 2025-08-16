Acceso

La Región de Murcia envía a Extremadura 20 efectivos, un helicóptero y otros vehículos para ayudar en los incendios

López Miras pide al Gobierno Central que "actúe y movilice al Ejército, no sólo a la UME"

La Junta asegura que la situación de los incendios en Extremadura es de "extrema gravedad" REMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE EXTREMADURA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/08/2025
La situación de los incendios en Extremadura es de "extrema gravedad" y preocupan Aliseda y Casar de CáceresJUNTA DE EXTREMADURAEuropa Press
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado esta mañana que van a enviar a Extremadura 20 efectivos con un helicóptero y diferentes vehículos de extinción para ayudar en la lucha contra el fuego.

A través de una publicación en sus redes sociales, López Miras ha reclamado que el Gobierno central "actúe y movilice al Ejército, no sólo a la UME, ante esta grave situación".

"Las comunidades autónomas, por supuesto, nos ayudamos en todo lo que podemos, pero algunas como la Región de Murcia se encuentran en riesgo extremo y nuestros recursos deben estar preparados para responder ante una posible emergencia", ha añadido el presidente murciano.

