Una veintena de bomberos forestales de la Región parte hacia Extremadura para seguir la lucha contra incendios

Veinte bomberos forestales de la Región de Murcia han partido a primera hora de la tarde hacia Extremadura para relevar al equipo que lleva desde el sábado colaborando en la lucha contra los incendios en esa comunidad, y que regresará una vez se incorpore el nuevo retén, cuya llegada está prevista hacia las 23.00 horas.

En este dispositivo participan profesionales de la Brigada Forestal, técnicos y agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Por otro lado, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias está organizando el relevo del helicóptero y sus pilotos, que no se puede realizar en el punto de destino porque dejaría desprotegida la capacidad de la Región.

Por ello, se hará de la manera "más ágil posible", de modo que los dos aparatos estén el mayor tiempo posible cerca de la Comunidad. Asimismo, se planificará el relevo en función de los requisitos necesarios, tales como horas máximas de vuelo, descansos, combustible, escalas y mecánica.

La salida del nuevo retén se ha producido a las 14.30 horas desde el Centro de Defensa Forestal de Ascoy, en Cieza, y tiene como destino la localidad de Aliseda (Cáceres), ubicada en la Mancomunidad de Municipios Tajo-Salor, que cuenta con cerca de 1.700 habitantes.

El dispositivo está coordinado desde las consejerías de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, a través del Plan Territorial de Protección Civil (Platemur).