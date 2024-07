Vox asegura que hay "entendimiento y acuerdo" con el PP en la Región de Murcia sobre la inmigración

"Tengo que reconocer que cada vez que he hablado con Fernando López Miras (sobre los acuerdos para la distribución de inmigrantes ilegales) siempre ha habido entendimiento y acuerdo". Así lo ha expresado este martes el vicepresidente del Gobierno de la Región de Murcia y presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, sobre el estado de salud del pacto de gobierno entre PP y Vox tras las últimas advertencias de la formación de Santiago Abascal de romper gobierno de coalición en caso de aceptar la distribución de menores migrantes no acompañados por los territorios. "Donde gobierna Vox, no se colabora con la inmigración ilegal”, ha aseverado Antelo.

En un contacto con los medios en Cartagena ha incidido en que en la ciudad se votó a favor de cerrar el CETI del Hospital Naval. "Yo mismo lo elevé a Consejo de Gobierno y todos los miembros mantuvieron la misma posición. Por tanto, el posicionamiento del Gobierno regional en este aspecto es claro: estamos en contra del reparto de la inmigración ilegal", ha asegurado.

En la Región de Murcia, ha proseguido "el posicionamiento del PP en este campo es el posicionamiento de Vox. Así ha sido hasta la fecha. No seremos cómplices de los robos, machetazos y violaciones. Esa es nuestra postura y de ahí no nos vamos a mover. Con la Región de Murcia no se juega".

El vicepresidente ha insistido en que Vox quiere que "la inmigración ilegal sea legal y ordenada". Además, ha enviado un mensaje "muy claro" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: "él no decide sobre lo que sucede en la Región de Murcia. No pinta absolutamente nada, y sus declaraciones son solo suyas, no están respaldadas por los diferentes gobiernos integrados por Vox".

Asimismo, ha remarcado que donde gobierna Vox, "no se colabora con la inmigración ilegal", y a continuación ha hablado sobre la situación de los menores no acompañados, conocidos como "menas": "lo que tenemos que hacer con los menores ilegales que llegan a nuestras costas es devolverlos con sus padres. Para ello se deben de firmar acuerdos con los gobiernos, con los diferentes países extranjeros. No podemos acoger ilimitadamente ni a menores ni a inmigrantes ilegales".

De la misma manera, ha asegurado que no se va a "tolerar" ni a "colaborar" con el drama que se vive en los mares de la Región, ya que al final los "más beneficiados son las mafias que trafican con seres humanos y por eso hay que mandar un mensaje muy claro a todos aquellos países que quieren saltarse nuestra normativa y entrar de forma brusca en nuestro país. A España se entra cumpliendo la ley; respetando la igualdad real entre hombres y mujeres".

Finalmente, Antelo ha mandado un mensaje para quienes llegan al país: "tienen que entender que tenemos una cultura, una forma de ser. Aquellas culturas que piensan que las mujeres tienen que ir cuatro pasos por detrás de los hombres, o que las mujeres no valen igual que un hombre, no son culturas para nosotros respetables. Eso no es lo que queremos para nuestra región", ha concluido.