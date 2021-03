“Socialismo o Libertad”: “Todo en orden”

Salvar Madrid del socialismo y del comunismo en las próximas elecciones del 4 de mayo a las que tan valientemente ha convocado Isabel Díaz Ayuso tras dimitir, es salvar España y salvar Europa. Siendo como sigo siendo cubana, nacida y crecida y fugada de una tiranía, soy enemiga de los lemas políticos y de las consignas arengadoras, pero hay que saber aceptar que algunas son necesarias.

Existe una gran diferencia entre la consigna «Patria y Vida», que están queriendo poner de moda en Miami y en Cuba, de la que ya se apropió el régimen con Miguel Díaz-Canel a la cabeza, puesto que el propio Fidel Castro pronunció la frase en uno de sus aletargadores discursos, y aquella tan hermosa de «Patria y Libertad» de José Martí, o la de «Libertad y Vida» de Oswaldo Payá, la de «Patria, Libertad y Vida» de Eduardo Cardet, actual líder del MCL (Movimiento Cristiano Liberación), y también con la de ahora de Ayuso, la Presidente de la Comunidad de Madrid: «Socialismo o Libertad».

La primera es muy de andar por casa, las otras poseen la contundencia del saber y de la experiencia profundizada mediante el pensamiento. Confieso que la mía es: «Libertad, Verdad, Justicia, y Vida»; no se puede vivir sin todo lo anterior. No se puede ser libre sin la verdad, ni ser libres y vivir sin la justicia. José Martí también escribió aquella otra que he convertido en mi declaración de principios: «El que nada quiere par sí dirá siempre la verdad». Y, eso es precisamente lo que tiene Ayuso, que va con la verdad, de frente, y a todo meter. No hay quien pare a esta señora, su fuerza es contagiosa. Es lo que se llama un líder, o lideresa –que al parecer es como se llama ahora a las mujeres líderes– plena y de una naturaleza sincera.

«Socialismo o Libertad» resulta una asociación perfecta por contrarias, induce enseguida el significado. No puede haber libertad con socialismo. Los que hemos vivido por tramos de nuestras vidas en ambas tendencias ideológicas sabemos que el comunismo recorta todas las libertades, y el socialismo pues te da algunas como migajas; con esas limosnas hace sentir libres a los ciudadanos, pero también sumamente dependientes. O sea, si no es conmigo, con nadie. Y debes vivir de lo que te doy, a buches, obligándote a pensar que es lo que mereces.

No hay sistema bueno, diría un socialista. Sí, lo hay, se llama capitalismo, el único que ha triunfado desde el punto de vista económico porque ha llevado prosperidad a los ciudadanos. ¿Es perfecto? No, desde luego, pero es el mejor con distancia por encima del resto.

Yo ya no voy de partidos políticos, voy de don de gente de individualidades. Para salvar Madrid sólo veo a Ayuso junto a Almeida y Monasterio. También es verdad que para salvar España lo mejor sería un gobierno con Ayuso, Cayetana, Olona y Monasterio. Pongo a Ayuso de primera porque creo que para gobernar hay que ser sumamente práctico y despojado de intelectualidad difusa y hasta de la jerga tan selecta que no conlleva a la claridad política. Hay que saber timonear. Hay que saber pronunciar frente al Rey de España, cuando este le pregunta, ese «Todo en orden», en medio de la tormenta.

El «Todo en orden» de Ayuso frente al Rey fue para mi la firma con pluma de oca. No hay frase más provista de poder y de elegancia, de presteza y eficacia. «Todo en orden», qué clase de verso para la historia de una mujer, de España, de Europa, y del mundo.

Cuando se escriban los libros de historia de nuestra época, esa frase dirigida al Rey con una sonrisa en un rostro sereno y generoso, debiera ser inscrita con tinta de oro. El «Todo en orden» seguramente hizo temblar a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, a la ministra de Igualdad y a toda «la panoplie» de ministras, ministros y ministres, de ese ofensivo gobierno de progres y retrasados mentales. Ninguna burla despiadada, por favor, recuerden que Lydia Cabrera escribió un libro extraordinario que se titula «Cuentos para adultos, niños, y retrasados mentales». Nadie se ofusque todavía.

Desde que le oí a Ayuso lo de «Socialismo o Libertad» y «Todo en orden» no tengo dudas de ningún tipo, no se puede prescindir de ella. Isabel Díaz Ayuso le devuelve a España, y a mi muy especialmente, una confianza trabajada desde la verdad y el orden, desde la ley y su precisa puesta en práctica. Y para colmo de bienes no es como esa «Patria y Vida» dicha y redicha por Fidel Castro mucho antes. No, la de Ayuso es original, al menos hasta donde sabemos, y le ha costado como en aquella canción de mi juventud, prohibida, por cierto, «sangre, sudor, y lágrimas».

El 4 de mayo «Todo en orden», con Libertad y sin Socialismo.