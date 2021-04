Ya sé yo ( o al menos eso imagino) que Vds, queridos lectores, no cambiarían la puesta de sol en la playa por ningún otro paisaje. Quizá hayan visitado Canadá y sus famosos bosques, o por suerte hayan estado a los pies del Kilimanjaro. Quién sabe si quedaron flipados en el Perito Moreno, el Gran Cañón del Colorado o la Gran Barrera de Coral en Australia. Todo eso se lo compro y, aún así, no hay ninguno de todos ellos que pueda igualar, en mi humilde opinión, a una dehesa con sus cerdos debajo de los alcornoques. Lo siento, pero no. Alguno puede que empate, pero no me lo mejora. El caso es que la dehesa peninsular está en peligro, amiguitos, así que una empresa de jamón de Jabugo en Huelva ha puesto en marcha una iniciativa cojonuda para lo que viene siendo desquitarse: ponerle a un cerdo el nombre de tu ex. Los organizadores puntualizan que se trata de una campaña que hay que tomarla con humor y que seguramente tu antigua pareja lo aceptará a carcajadas porque os seguís llevando estupendamente. ¿Perdona? Mantener el buen rollo con los que fueron los dueños de tu corazón está sobrevalorado. Así que, antes del 14 de Abril (Día de la Ex Pareja), pueden Vds bautizar a un cerdo o a una cerda. La empresa en cuestión donará un euro por cada animal para mantener la dehesa libre de enfermedades que le hacen la puñeta a esa gente con hocico y, a la vez, Vds cometerán, efectivamente, una pequeña mezquindad pero sus ex saldrán ganando porque ni tienen ese trote, ni esa gracia, ni están tan buenos en realidad. Servidora le ha puesto nombre a dos, pero podrían ser algunos más a poco que haga memoria y recuerde algunos detalles específicos. Miren, ahora mismo me viene a la cabeza el tercero. Por cierto, que si alguno de ellos me tiene también en su vinagre, que no lo duden, y que, además, no lo dulcifiquen. No será una cerdita, será una cerda de tomo y lomo. Larga vida a la dehesa y a esos tres marranos.