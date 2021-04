La doble vara de la ministra Montero

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, dio ayer el pistoletazo de salida a su reforma fiscal con la presentación de su Comité de expertos, encabezado por Jesús Ruíz Huertas. La jefa del fisco, por si acaso, ha anunciado lo que quiere: subida del impuesto de sociedades y a las rentas altas y armonización fiscal autonómica, lo que significa obligar a Madrid a aplicar el impuesto de patrimonio y el de sucesiones. El tiempo demostrará si los miembros de la Comisión son independientes o correa de transmisión de del Gobierno. La ministra ha dado un año de plazo a los expertos pero, sin esperar al informe final, quiere que los Presupuestos de 2022 contemplen las grandes subidas: sociedades, patrimonio y sucesiones. Y puede conseguirlo, porque votos para una política fiscal populista no parece que le vayan a faltar a Sánchez.

Uno de los objetivos de una reforma fiscal suele ser recaudar más para gastar más. También puede haber otros objetivos, populistas ante las urnas, como perseguir fiscalmente a todo lo que suene a riqueza, al margen de que rente o no para el erario público. España recauda menos que otros países porque los impuestos, sobre todo IVA y sociedades, tienen desgravaciones infinitas, no porque los tipos impositivos sean menores. Esa es la clave. Cientos de informes lo constatan y la nueva Comisión también lo dirá, recomiende luego lo que recomiende. Montero, por otra parte, apela al ejemplo del presidente Biden, que pide una armonización mundial del impuesto de sociedades a las grandes corporaciones, pero al mismo tiempo la ministra olvida que España es en la práctica el único país en el que existen los impuestos de patrimonio y sucesiones y en el que los tributos sobre la riqueza figuran entre los más altos del mundo. El problema de la reforma es que satisfaga intereses políticos, no las necesidades fiscales del Estado y sea otra oportunidad perdida. Es, y ella lo sabe, la doble vara de medir de la ministra Montero, que quizá no recuerde la frase que Leo Mattersdorf, amigo de Einstein, atribuyó al genio: «Lo más difícil de entender en el mundo es el impuesto sobre la renta».