Cuando el próximo día nueve de mayo acabe el estado de alarma, que Dios nos pille confesados y que nos albergue a su verita porque, lo que se viene, va a ser de traca. Parece que lo importante es saber, desde el punto de vista jurídico, qué normas pueden seguir sustentando o amparando las medidas restrictivas de nuestros derechos fundamentales en esta situación de pandemia. Ese estado de alarma podría decretarse de nuevo o dejarlo en manos de las Comunidades Autónomas, aunque el Gobierno ya ha confirmado que está más por la segunda opción. Entonces, será posible la movilidad entre territorios y que desaparezca el toque de queda, aunque las regiones, aseguran desde el Ejecutivo, tienen, junto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, instrumentos para atarnos en corto si esto se desmadra aún más. Salvo encerrarnos en nuestras casas, hay posibilidades. Pero es que aún no ha llegado esa fecha y, qué quieren que les diga, aquí el personal ya está haciendo de su capa un sayo. Les pongo un ejemplo que me toca bien de cerca. Mi vecina de rellano decidió la noche del viernes al sábado celebrar su cumpleaños. Es universitaria y se te esponja el corazón. Pobrecita, hay que entenderla. Invitó a sus amigos que, para no saltarse el toque de queda, se quedaron toda la noche hasta poder salir al día siguiente. Pobrecita, es que las once de la noche se hace muy pronto y solo llevaban ya toda la tarde en el piso. Hubo tarta a las doce, canciones, algarabía, brindis y la cosa se les fue de hora. Se les fue de hora y de aforo, porque en la casa había gente como para llenarla entera. Pobrecita, es que seguro que el año pasado no pudo celebrarlo y para los jóvenes está siendo una etapa muy dura. Es decir, que yo puse la educación, la paciencia, el sofá en el que dormí porque era imposible en el cuarto por el ruido y además me negué a llamar a la Policía porque está muy feo ser una chivata. Ojo, que aún no es nueve de mayo. Verás tú cuando abran el portón.