La Junta de Andalucía está elaborando la Ley de Bienestar Animal y sólo con el anteproyecto ya ha puesto a mucha gente a ladrar. Perdón por el chiste malo pero dada mi indigencia intelectual hubiera sido imperdonable dejarla botando. El anteproyecto incluye algunos aspectos un poquito ásperos para determinadas pieles gruesas, que se han transformado en muy finas, cuando han oído que se hará obligatoria la castración de animales de compañía antes de su primer año de vida. Esto, para los que hemos adoptado un perro o un gato, no es ninguna novedad, ya que las protectoras te lo entregan ya esterilizado o tú debes comprometerte a hacerlo por escrito. Los que hemos adoptado sabemos también que sobran mascotas en los refugios, que puedes encontrar la raza que quieras porque ,desgraciadamente, hay mucho abandono y que esos centros hacen un esfuerzo sobrehumano para poder mantenerlos vivos, sacarlos adelante y darles comida, cuidado y algún rato de cariño. Pero la Junta de Andalucía resulta que ha puesto de los nervios a los criadores de mascotas porque suponen que se les acaba el negocio. Dos cosas al respecto. Primero, no es verdad que se les acabe a los criadores el negocio, simplemente se les acaba a los particulares que se lucran de su venta y a los que, además, se niegan a identificar o inscribir a su nombre al animal y aparecer como persona transmisora en los papeles. La cría seguirá siendo legal en los centros que cumplan las exigencias legales, así que el chollo se les acabará a los que vayan por libre. Y dos, que se les acabará también a los centros legales que quieran usar a sus hembras como conejas, reventándolas a parir, o a los que deseen experimentar cruzando razas que, en ocasiones, no deberían ser mezcladas porque de algunos de esos experimentos salen crías dañadas o enfermas. Dejen de tratar a los animales como si fueran juguetes, caprichos o entretenimientos, y adopten. Hay miles de mascotas esperándoles para hacerles mejores.