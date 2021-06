La chorrada

Pues resulta que en los colegios de Murcia va a pasar algo que no pasaba ni en mis tiempos, que ya es remontarse, oigan. Pues resulta, digo, que el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de la ciudad del Segura ha conseguido que el Partido Popular y Ciudadanos (antes justo de morir de inanición) le apoyen una iniciativa de las que una ya no creía que iba a vivir en su existencia: que el himno nacional suene en los centros educativos, siempre y cuando, claro, le parezca conveniente al centro educativo. Si te parece una idea innecesaria te tacharán de izquierdista peligrosa y radical; si te parece peligrosa es que eres una acomplejada; si consideras que no viene a cuento ese paso atrás es que vas de moderna; y si te parece rancio y una instrumentalización clarísima de los símbolos patrios es que apoyas la independencia de algunos territorios. Es decir, que como no te guste la cosa a niveles de entusiasmo con saltito, la estás cagando muy fuertemente. Quiere Vox que, en estos momentos de zozobra identitaria, se defiendan los símbolos de la unidad de España, a la fuerza, por decreto, todas las mañanas mediante unos altavoces muy gordos y con la foto del Rey encima de la pizarra. Sueñan los de Abascal con chiquillos besando banderas y cuadrándose ante la imagen del Rey, como si esa fuera la fórmula para asegurarle al estado un futuro libre de devaneos territoriales. Quisiera recordarles a los señores de Vox que un colegio no hace milagros: puede que recibas una educación extraordinaria y que sigas siendo un gilipollas importante. Puede que incluso milites en un partido que considera prioritaria la defensa de España y que con tus actitudes le hagas un flaco favor a tu país. Al final, podemos obligar a la gente a salir todos los días a la calle vestida de lagarterana pero rara vez conseguiremos que se sienta todo el mundo de Lagartera. En fin, gastemos el tiempo en chorradas que para lo importante siempre hay tiempo.