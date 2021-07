Yo, Leonor

El día que yo me vaya a Gales. Ay, el día que me vaya yo a Gales. Que es que no me van a ver el pelo, señores. El día que me vaya yo a Gales a mí no me van a encontrar ni borracha. Bueno, mejor no tentemos a la suerte, que igual me tomo algún colodro en Gales, que vaya Vd. a saber cómo acabo yo en el castillo ese, rodeada de moñas internacionales, que me voy a tener que tomar un chispazo para poder soportar tanto nenito bien y con idiomas. Yo, sinceramente, Gales lo veo como un paraíso. Altibajos piensa que aquello me va a dar un barniz y que voy a conocer a gente mega interesante, pero yo, a lo que voy, es al lugareño, que me han dicho que son fornidos y que no tienen corazón. Yo no digo, que yo no lo verbalizo nunca, que aquello vaya a ser como el México de Altibajos, no, jamás. Aspirar a ese nivel es equivocarte. Yo, de vez en cuando se lo digo a ella. Anda que no me queda ná pa siquiera empatarte, madrecita. Que yo no digo mejorarlo, que digo empatarte. Bueno, pues no le mola, tuerce el morro. Y, además, que cuando llegue a Gales, recién aterrice, me voy a colocar las Dr. Martens, con unos calcetines por la rodilla y una falda por donde viene siendo Despeñaperros, que estoy harta de los zapatos que me ponen. Por favor, es que me ponen unos zapatos que soy Ana Sullivan. Es que, cuando inventaron las hormas, estaban durmiendo mis asesores. Que yo tengo unas piernas ya que no me pegan esas merceditas, que yo tengo pelos en las piernas ya, coño. Que las rubias con ojos azules angelicales ya lo tenemos muy jodido, no lo estropeen, que ya las pasamos canutas. Y, otra cosa. ¿Me pueden hacer el moño Top Knot de mi hermana, por favor? ¿O es que sólo puedo parecer una sinsal? ¿A que me corto el pelo en Gales y vuelvo como una mamarracha? ¿México? ¿Saco México?