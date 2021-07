No quisiera yo decir que Pedro Sánchez no es guapo. No, ni mucho menos. Servidora reconoce la belleza cuando la ve, pero pensaba que estas cosas ya no se decían en tiempos complicados, mucho menos con tanta gente muerta y eso. Yo, normalmente, soy de natural estúpido, y por eso empatizo con la gente que dice o escribe tontunas, y ahora empatizo mucho con algún medio de comunicación americano, fíjate tú lo que son las cosas. Pedro es guapo tela. Digamos todo, como dirían los argentinos: está bastante lindo. Y hasta ahí mi opinión política de hoy, que es, por cierto, la política que le gusta a Sánchez.

Está como un tren de cercanías, oigan y, no me extraña que, en el extranjero, se mueran las presentadoras. Miren, yo misma (menos mal que no me da para entrevistar presidentes) caía rendidita. ¿Superman, dicen? Superman era un aficionado al lado de este hombre que, sin capa, y sin comparecer más que lo justito (porque sus poderes se reducen si hay mucho público) nos ha venido a salvar y a darnos tranquilidad. En Estados Unidos, por cierto, ya le han dedicado más minutos las teles que Biden. Si no se puede por otros motivos, que sea por el físico. Es un hombre precioso. Bien, lo es. Es muy sexy. Si no fuera porque soy un mero de mujer, me veo babeando. Es fabuloso, dicen. Vamos, que nos lo quitan de las manos.

Esto lo han dado como noticia varios medios de comunicación españoles que se las dan de serios y de interesarse mucho por la alta política así que, a pesar de esta indigencia intelectual que demuestro, estoy para que me llamen a una tertulia. Por fin encuentro mi espacio. Ay, cuanto tiempo opinando de los tíos sin que se me diera mi sitio. Pues ya estoy al nivel de los importantes porque me noto muy capaz. Porque yo, tengo un don para localizar preciosos. Y sin ser mona, ojo. A ver si me llaman, que lo voy a bordar, so guapos.