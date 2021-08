Que alguien me explique entonces para qué sirve el dichoso Pasaporte Covid, para qué. Seguramente muchos de Vds ya lo lleven siempre encima a través de las aplicaciones puestas en marcha por las Comunidades Autónomas o, al menos, llevarán encima el papelito que acredita que tienes la pauta completa y que te dan en el mismo centro donde te ponen las dosis de la vacuna. ¿Recuerdan la turra del principio? ¿Recuerdan que la Unión Europea estuvo muchas semanas discutiendo si era conveniente, procedente, si servía o no, si evitaba que los movimientos de personas acabaran con el bicho haciendo turismo y apareándose? Se determinó, finalmente, que podría ser un instrumento de control, o al menos, podría evitar el descontrol total. Ese papelito, o ese certificado a través de la aplicación y con su código correspondiente, lo habrán tenido que enseñar Vds si han hecho un viaje que incluyera un avión. Yo lo enseñé con muchísimo gusto a mi llegada a Fuerteventura. También lo tuve que enseñar en la recepción del hotel donde me alojé y, de nuevo, lo hice con ligereza y simpatía. Bien, pues ahora resulta que estoy obligada a mostrarlo en un aeropuerto o en un alojamiento pero me lo puedo saltar si se me antoja entrar a una discoteca hasta la hora del toque de queda. Eso es lo que han dicho magistrados de tres regiones españolas (entre ellas, Canarias) por considerar que el derecho a la intimidad personal podría ser vulnerado si me lo exigen a la entrada de un local de ocio nocturno pero que, si luce el sol, me la pueden vulnerar sin que les tiemble el pulso. Hay una segunda parte de esas resoluciones en contra del Pasaporte Covid que apela a la discriminación que podrían sufrir esos locales con respecto a otros donde no es efectiva la obligatoriedad, es decir, sufrirían un trato diferenciado y perjudicial si los comparamos, por ejemplo, con un restaurante. Avión, sí. Restaurante, no. Hotel, sí. Discoteca, no. ¿Queda claro? Vamos ahí con ese carajalito bueno.