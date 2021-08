Otros veraneos: Bangui

Bangui es la capital de la República Centroafricana, un país de 623.000 kilómetros cuadrados, poblado por algo más de cinco millones de habitantes. Sin salida al mar, asentado en una meseta que separa las cuencas fluviales del rio Congo al sur de las del lago Chad al norte. Extensas fronteras con Chad, los dos Sudán, los dos Congo y Camerún.

Antigua África Ecuatorial francesa, alcanzó su independencia en 1958. Bangui debe su nombre a los «rápidos» del río Bongai (1) en cuya orilla norte se asienta. Ofertas de verano interesantes: 26 euros día en hotel 4 estrellas; vuelos con D´Djamena (2) por 149. Clima tropical; lluvias considerables todo el año.

La inestabilidad política ha sido cuestión recurrente en su historia reciente: recuérdese el triste resultado del golpe de estado en 1965 del coronel francófono Bokasa, que se autoproclamó emperador en 1977. Los antecedentes próximos nos llevan a 2013 cuando el presidente Bozizé fue derrotado por los rebeldes «seleka», mayoritariamente musulmanes, a los que se opusieron milicias cristianas «anti Balaka» lo que derivó en una guerra civil con consecuencias devastadoras para su población. Intervino directamente Francia (Operación Sangaris) y la Unión Africana transferida hoy su misión a MINUSCA (3) a día de hoy la misión más importante. La UE intervendría inicialmente con la misión EUMAN-RCA, hasta 2016 que se transformó en la actual EUTM (4) dirigida a asesorar, formar y adiestrar a las fuerzas armadas del país (FACA): «promoviendo y ayudando a que sean más modernas, eficaces, étnicamente equilibradas y democráticamente responsables, para fortalecer la capacidad de defensa de su territorio y la protección de su población».

Allí encontramos en Camp Moana, a un reducido contingente español de ocho miembros al mando hoy, del coronel González Rodríguez. Ocupan puestos de responsabilidad como el de Jefe de Estado Mayor del general portugués Neves de Abreu y las jefaturas de las secciones de Inteligencia/Contrainteligencia y Planes.

Otra vez oficiales con amplias experiencias; perfil del coronel Hernanz relevado recientemente: Teniente con UNPROFOR, Agrupación Canarias; Capitán en KFOR, Kosovo; Teniente Coronel en UNIFIL, Líbano. Resalta éste la mejora de las comunicaciones con la familia: cobertura wifi en los alojamientos y zonas comunes, tarjeta telefónica prepago proporcionada al personal. «Incluso disponemos, resalta, de una Casa España instalada en un contenedor, con televisor, nevera y cafetera, para sentirnos más cerca de casa. El fútbol, las paellas y algunas tortillas de patatas, llenan vacíos, teniendo en cuenta que la comida diaria es elaborada por otros contingentes. Llama la atención que un oficial ensaye con el bajo que se trajo de España o que una Cabo 1º procedente del Centro Geográfico del Ejército, dé clases de español a integrantes de otros contingentes. Le pregunto a ésta –Joana Gutiérrez– cómo lo lleva en su papel de conductora: «la ciudad es un caos; no hay señalización; hace falta serenidad y flexibilidad porque no hay reglas para nadie; pero me gusta conducir aquí; no tengo la sensación de que les sorprenda; hay mujeres africanas que conducen motos y coches; no es nuevo para ellos». «Me adapté muy pronto –continúa– y enseguida hice amigos de otras nacionalidades sobre todo del contingente portugués». Todos coinciden en la afinidad con nuestros vecinos. «Asisto a clases de sango y de francés que imparten profesores de la Alianza Francesa; me siento afortunada; apadrinamos como contingente español a un orfanato cercano».

No es menos expresivo el Cabo 1º Rubén García, otro conductor. Procede de la Unidad de Base del Ferral de Bernesga (León) destacado en MPoko, base próxima al aeropuerto de Bangui. Junto a otros cuatro conductores portugueses le corresponde llevar alimentación y agua a Kassai, el campo de entrenamiento en el que desarrolla su misión la UE. Cinco misiones a bordo (Kosovo en 2000; ISAF VI en Kabul con el Eurocuerpo; Sarajevo con Althea en 2008, y dos en la propia Centroáfrica, la primera, en una Compañía de Reconocimiento Paracaidista. «Añado al inglés y el francés, el portugués de nuestros hermanos y particularmente el sango, la lengua común de los habitantes de este territorio que por utilizar los ríos como vías de comunicación, adaptaron su vocabulario como buenos mercaderes, al de los países con que comerciaban». Rubén, además, escribe novelas: «a mi regreso de Bangui, pretendo presentar la quinta –«La Pasión Caníbal»– inspirada en Centroáfrica».

Imagino que estos días viendo las imágenes de Afganistán muchos de ellos se preguntan si su esfuerzo vale la pena. Da la impresión de que estos países no digieren soluciones democráticas rápidas, fruto de nuestras experiencias y fracasos históricos y necesitan el fuego lento de sus propias experiencias y fracasos, aun a costa del dolor de sus habitantes.

¡Por supuesto, sí vale la pena vuestro esfuerzo, queridos destacados en Bangui!

(1) De hecho Bangui /Bongai en sargo significa rápido.

(2) La antigua Fort Lamy capital del Chad.

(3) Despliega hoy 15.110 efectivos, de ellos 10.200 soldados.

(4) European Union Training Mission.

Luis Alejandre, es general (r)