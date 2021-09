Yo, Leonor

Ea, pues ya estoy en Gales, que es un país que he visto desde el coche porque estoy haciendo cuarentena, que me tienen aquí encerrada, con las ganas que tenía yo de tolear como vaca sin cencerro con la holandesa esta que me ha puesto Zorreguieta para hacerme sombra. Lo que vi por el camino eran unos muchachos muy fornidos, con cara de bruticos con tierras, con unas espaldas como para descargarse un muelle y con ese sueño mantengo mis ilusiones. Yo he llegado al colegio con unas piernas de largas que soy una modelo lánguida monísima y resulta que, en vez de estar luciendo palmito, estoy encerrada con dos tías en un cuarto. Qué pena de cuerpo, por Dios. Estar presa, no obstante, no me parece raro porque entre lo mío y esto, me quedo con esto. El día que pille una litrona de extranjis y hagamos tertulia sobre tronistas, ya las podré considerar mis amiguis para que me presenten a mis futuros crush. Me da pena mi hermana, pobretica mi So, que se quedó ahí, en Barajas, tan espindargo, abrazá a mi padre como un monete, tristona, que va a tener a Altibajos encima de la nuca veinticuatro siete. Menos mal que Altibajos va a estar entretenida y con la vena del cuello como una bajante porque el yayo es una máquina de dar problemas. Ahora estamos con que si los negocios y las perras en el extranjero y verás tú lo bien que lo vamos a pasar. ¡Una montaña rusa de emociones! Gracias al cielo, ha acabado el verano y Vic Frigorífica y Pipe ya van a tener que dejar de estar por las playas aparcando en prohibido el coche, porque estos, en vacaciones, son como Atila los chiquillos, así que no me extraña tampoco que la abuela haya huido a Grecia pegando cortes de manga. Ya ven Vds, queridos súbditos, que me voy dejando España como un platico de liso. Don´t stop familiar. P.D. Dejen a mi prima Carla en paz. Y esto es en serio.