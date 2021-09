La foto de Alejandro Sanz que frustró Génova

Ayuso está ya haciendo las Américas. Si no fuera porque la presión de la dirección de su partido la ha forzado a cambiar su agenda, hubiera vuelto hasta con un selfie con Alejandro Sanz en el paseo de la fama de Hollywood. Ayuso está en su mejor momento personal y político. Ha superado las inseguridades de la llegada al cargo sin trayectoria política en la retaguardia y los miedos de enfrentarse a una pandemia cuando todavía no controlaba los despachos de la Puerta del Sol. Mucho de estos logros se los debe a la ayuda de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Aznar, portavoz del Gobierno de Aznar, y tan de vuelta de todo que en Génova miden mal sus fuerzas si creen que pueden echarle un pulso y ganarlo. Génova quiere cobrarse el trofeo de la cabeza de Rodríguez como prueba de que son más fuertes que Ayuso, pero la lideresa madrileña exigiría otra cabeza de vuelta, la del «dos» de Casado, para que el combate quedase en empate. Por más que se empeñen en la dirección nacional del PP en bajarle los humos a la presidenta madrileña, pinchan en hueso. Ella está crecida, se siente fuerte y segura, y no tienen manera de anular su capacidad de conectar con la calle y de seducirla.

Quieran o no quieran en Génova, Ayuso será protagonista de la Convención Nacional que cerrarán este fin de semana en Valencia. Llegará como el mirlo blanco desde Estados Unidos, bajo una extraordinaria expectación mediática, imposible de anular para la cúpula popular, y sabedora, además, de que lo que diga o haga tendrá una repercusión nacional que podría arruinar todo el plan diseñado para encumbrar a Casado. No desmantelará la arquitectura de Génova, pero no porque no pueda, sino porque sabe que no es el momento. Y cuanta más presión la metan desde la sede nacional, más fuerte la harán y más votos puede incluso perder Casado en favor de Vox en su pulso contra Pedro Sánchez. Ayuso está en estado de gracia, por más que moleste al equipo de Casado, y los que ya peinan canas en el partido dicen que más ganarían si la suman al grupo, aunque la consideren adversaria en potencia, que si siguen haciendo ver que lo que quieren es quitarle poder y hacerla más pequeña. Sin duda, la foto que hoy le puedan quitar con Alejandro Sanz puede cobrársela cara en el futuro.