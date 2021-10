Escenarios estratégicos

Fresca aún la conmemoración de nuestra Fiesta Nacional, en la que se han unido el orgullo de pertenecer a un pueblo que se expandió por medio mundo, la devoción a una Virgen que representa fe, valor, columna, Pilar y la salida de una pandemia que, siendo trágica, ha reforzado una cohesión y unos valores en nuestra sociedad, que creíamos perdidos.

Por supuesto no me refiero a estos rebuznos revisionistas históricos, que siempre encuentran eco en establos propios.

Sí quiero referirme a esta reordenación del escenario estratégico mundial, que tiene por centro de gravedad a la República China. Los estrategas gustan materializar las coaliciones y alianzas en líneas, frentes o ejes: Liga de los Tres Emperadores; Triple Alianza; línea Maginot; Eje, Alemania-Italia de octubre de 1936, ampliado en septiembre de 1940 con la incorporación de Japón, tres de los países perjudicados por los acuerdos de Versalles que cerraron en falso la Primera Guerra Mundial. El «aukus» de entonces tenía un nombre más familiar: ROBERTO (Roma-Berlin- Tokio).

Difícil dibujar esta línea acordada el 15 de septiembre por el Reino Unido, USA y Australia, solo un mes después de que Biden anunciase unilateralmente el abandono de Afganistán. Ello representó no solo un problema de fabricación y venta de submarinos –Lockheed Martin (USA) por Naval Group (Fr)– sino también con cierta lectura antieuropea, el debilitamiento de la OTAN por desplazamiento hacia el área Indo-Pacífico del centro de gravedad de esta nueva guerra fría. AUKUS tiene antecedentes: «Five Eyes» es una alianza formada por las agencias de Inteligencia de USA, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y UK; «Quad» , diálogo cuatrilateral de seguridad, creado en 2007 a instancias de Japón, es un foro que integran USA, Australia, la India y el propio Japón. En Perth (Australia) los EE.UU han establecido una nueva base de submarinos nucleares.

Tampoco es la primera vez que se unen países occidentales con orientales: el referido Eje de Alemania, Italia y Japón es un ejemplo, al que se unirían en varias formas y tiempos Hungría, Rumanía, Bulgaria, Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. En cualquier caso Australia, más que oriental, es un país de la «Gran Bretaña global» a la que defendieron heroicamente sus soldados en las dos guerras mundiales del siglo XX.

Regreso a China y a las Españas del siglo XVI.

Tras la conquista de Filipinas en 1567 por López de Legazpi, en 1575, el cacereño Francisco de Sande propuso a la Corona su conquista. Pedía 6 galeras y 4.000 hombres. Para los hispanos de aquel tiempo ninguna empresa era lo suficientemente osada.(1) Cauto Felipe II, respetuoso con intereses portugueses y con la oposición de los jesuitas que querían evangelizar a partir de su identificación con las culturas locales y no tras una conquista militar, no la apoyó . Otra vez en 1586 –siendo Felipe II también Rey de Portugal– Juan Bautista Román, Factor Real de Filipinas, propuso una nueva expedición en la que incluía a japoneses «gente cristiana y belicosísima (sic), temidos por los chinos como la muerte» Los preparativos para la expedición de la Armada Invencible (1588) y sus resultados, colapsaron definitivamente estas iniciativas.

En un magistral artículo (2) el entonces Coronel Sánchez de Toca asimila estas propuestas con el papel de nuestra Infantería –necesaria como el pan que moja en todas las salsas»– escribiendo: «porque es humilde hasta para pedir por no darse importancia»; «como aquel Gobernador de Filipinas que solicitaba razonadamente una Compañía de Infantería española para conquistar China y no se la dieron, sencillamente, porque no la había. Si no, quien sabe cual sería hoy la mayor nación de habla española».

Hoy a partir de esta «alianza trilateral mejorada» que representa AUKUS, considerada por Francia como una bofetada que le recuerda las diferencias por la guerra de Irak e incluso a la crisis de Suez, anoto varias consecuencias:

-Australia, a pesar de ser firmante del Tratado de no Proliferación Nuclear y del Tratado del Pacífico Sur como zona libre de Armas Nucleares, puede engrosar el club de los seis que disponen de submarinos de propulsión nuclear: USA, UK, China, Francia, India y Rusia.

-La OTAN en su Cumbre de Madrid programada para el 29-30 del próximo Junio, debe redefinir su estrategia, denunciada por Macron como «en estado de muerte cerebral».

-La UE –con 21 países que también pertenecen a la OTAN– debe definir su política de seguridad. Sumados los presupuestos de Defensa de los 27, serían los segundos del mundo, lo que no se corresponde con su potencial militar.

-Todos deberían recordar aquellas palabras de Lord Palmerston (3) pronunciadas en su Parlamento en 1848: «No tenemos aliados eternos, ni enemigos perpetuos; nuestros intereses sí son eternos y perpetuos; nuestro deber es servirlos».

(1) Coronel Miguel Tarragona. «Tierra Mar y Aire», num.391. (2) Revista Ejército. Dic. 2003. (3) Secretario del Foering Office 16 años; Premier, durante 10.

Luis Alejandre es general (R)