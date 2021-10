Por fin, una reacción contra el mal gobierno en Europa del Este

Corrupción, autocracia , gobierno autoritario: estos eran los peligros de los que muchos esperaban que Europa oriental estuviera escapando cuando sus incipientes democracias se unieron a la Unión Europea a principios de la década de 2000. En cambio, el resto de Europa ahora se preocupa, los miembros orientales simplemente han introducido estos vicios de contrabando en la UE.

Uno de los mayores infractores es Polonia. Primero, el gobierno de Varsovia llenó su tribunal constitucional de jueces dóciles y luego hizo que dictaminaran que la constitución polaca puede anular los tratados europeos, un asalto a un principio básico de pertenencia a la Unión Europea. Viktor Orban, el experimentado primer ministro de Hungría, ha intimidado a opositores políticos, medios de comunicación críticos y homosexuales húngaros, entre otros.

Mientras tanto, la sordidez está asfixiando las economías de gran parte del antiguo imperio soviético. Los ciudadanos más motivados votan con la cabeza y buscan un futuro mejor en Occidente, vaciando los lugares que dejan atrás. Eso puede convertirse en una dinámica que se refuerza a sí misma, dando un impulso a grupos conservadores, rurales y populistas, como Ley y Justicia, el partido gobernante de Polonia, Fidesz de Orban o GERBb, el grupo búlgaro encabezado por Boyko Borisov, ex primer ministro que figura en varios escándalos.

Hasta este mes, solo había habido un leve destello de resistencia en medio de la penumbra del mal gobierno. Uno llegó en 2019, con la elección de Zuzana Caputova, una activista ambiental y anticorrupción, como presidenta de Eslovaquia. El año pasado, otro activista fue elegido presidente de la cercana Moldavia (que no forma parte de la Unión Europea). Y a principios de este año, Borisov no logró ganar un cuarto mandato como primer ministro de Bulgaria, aunque sus oponentes aún no han logrado formar un gobierno.

Octubre ha sido testigo de un refrescante cambio de ritmo. El día 9, Andrej Babis, el líder plutocrático de la República Checa, salió mal en las urnas. Ahora parece que va a ser derrocado como primer ministro por una coalición rival (aunque puede que intervenga como presidente temporal, ya que el titular está enfermo). Uno de los factores que parece haber llevado a su derrota fue su aparición en los papeles de Pandora, un tesoro de documentos que revelan el uso que hacen las figuras públicas de empresas fantasmas, paraísos fiscales y otros trucos de los ricos despreocupados. El señor Babis, como el señor Borisov, niega haber actuado mal.

El mismo día, en un escándalo de corrupción no relacionado, el canciller de Austria, Sebastian Kurz, renunció después de que sus socios de la coalición amenazaron con derrocar al gobierno si no lo hacía. Kurz también insiste en que no ha hecho nada malo. En Europa central y oriental, la tolerancia de los votantes hacia las supuestas travesuras de sus gobernantes parece estar agotándose.

Incluso Viktor Orban está bajo presión . Los seis principales partidos de la oposición de Hungría, generalmente tanto a la garganta del otro como a la suya, finalmente han logrado lo que nunca antes habían logrado: formar un frente único. En un proceso que ciertamente fue un poco conflictivo, acordaron no competir entre sí en las elecciones parlamentarias y seleccionaron un candidato conjunto para primer ministro. El cuarto triunfo electoral consecutivo de Fidesz ya no parece inevitable.

Al mismo tiempo, y no demasiado pronto, la propia UE se está poniendo seria con Hungría y Polonia. La Comisión Europea cuenta con cientos de miles de millones de euros asignados para ayudar a escapar de la depresión provocada por la pandemia. Cada país miembro tiene derecho a una gran cantidad, pero la comisión debe aprobar sus planes de gastos antes de desembolsar el efectivo. Citando problemas con el estado de derecho, hasta ahora se ha negado a dar su parte a Hungría o Polonia. Si los tribunales no son sólidos, corre el pensamiento, entonces el dinero en efectivo de la UE no es seguro. Puede utilizar un argumento similar para retrasar la distribución de otros fondos.

La disputa parece secreta, pero puede ser el primer momento en que la UE ha hecho algo más que «chasquear la lengua» sobre la erosión de la democracia en su mitad oriental. Queda por ver hasta dónde está dispuesta a llegar. Pero para que el constante discurso de sus líderes sobre los valores europeos tenga algún sentido, tendrá que ser firme. ¡Gloria a octubre!