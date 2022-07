Otros veraneos: Somalia

Al igual que en años anteriores iniciamos con este título una serie de tribunas que pretenden acercarnos a los contingentes militares españoles esparcidos por estos mundos de Dios.

No se encuentra Somalia, país del «Cuerno de África» del que salían los piratas que violaban el tránsito pacífico por el Océano Índico incluidos nuestros pesqueros, en las ofertas veraniegas de las mejores agencias de viajes, a pesar de que ahora llueve copiosamente y no superan los 30 grados. No la incluyó el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica más preocupado por su flanco oriental, ni tampoco figura en los densos borradores de la llamada Brújula Estratégica de la Unión Europea (2019-2024). No obstante Europa, a través de su External Action Service (EEAS/ Bruselas) sí gestiona misiones en las que participa España, entre ellas EUTM-Somalia en su ya 7º Mandato con efectivos desplegados en un área alrededor de Mogadiscio, la capital de la República Federal. País de clanes, con una Constitución basada en la sharía y en el «xeer», conjunto de normas no escritas de tradición oral, está estructurado en ocho estados con sus propios gobiernos y parlamentos.

Aquella Somalia, a la que arribaron navegantes portugueses en el siglo XVI y que en 1897 por aquel reparto de las potencias occidentales pasó a ser italiana, que mantuvo su presencia hasta 1947 aunque en 1941 en plena Segunda Guerra Mundial tropas inglesas ocupasen parte de su suelo. En 1949 pasó a la Administración Fiduciaria de NN.UU con mandato italiano por 10 años (1950-1960). De este último año arranca el complejo proceso de independencia del actual estado.

La misión de nuestro contingente, el segundo en importancia tras Italia, consiste en ayudar a consolidar las estructuras somalís tanto en su Ministerio de Defensa como en su Estado Mayor. No están solos. Otra misión Europea –EUCAP– ayuda a estructurar a su policía; EE.UU y UK forman sus tropas de operaciones especiales; Turquía forma Batallones tanto en suelo turco como en la misma Somalia; ATMIS (African Transition Mission in Somalia) la misión de la Unidad Africana, apoya aspectos institucionales y varias agencias de Naciones Unidas y del Banco Mundial apoyan en programas de desminado –UNMAS– y alimentación, especialmente para paliar la grave crisis alimenticia procedente de una persistente sequía, agravada hoy por la guerra en Ucrania.

El país de 637.000 kilómetros cuadrados situado entre Etiopía, Yibuti, Kenia y el Océano Índico, está habitado por 16 millones de somalís que viven con una renta per cápita de 377 euros y una esperanza de vida de 57 años. Figura en el ranking de los lugares más pobres e inseguros del mundo. De facto cuando se instituyó EUTM-Somalia en 2010, su cuartel general se ubicó provisionalmente en Uganda hasta 2013.

Unida a esta inseguridad y pobreza, el «cáncer» que agrava la situación se llama Al-Shabab, el grupo terrorista causante de los 2,9 millones de desplazados internos, 900.000 refugiados en países limítrofes y de los atentados más sangrientos ocurridos en el territorio. De este grupo dirá el JEMAD, Almirante López Calderón que estos días visita el contingente, que «no solo afecta a la estabilización de Somalia sino también a otras organizaciones terroristas como las que operan en el Sahel».

Pregunto a los destacados por sus condiciones de vida y por las relaciones familiares en este tiempo de vacaciones. Saben que tenemos un verano caliente y que los incendios forestales nos destrozan, cuando ellos viven intensas lluvias que nos mandarían si pudiesen y la temperatura no supera los 30 grados. Eso sí, humedad del 95%. Piensan en sus compañeros de la UME que también viven un verano especial. El tráfico caótico en Mogadiscio, la capital (4 millones de habitantes), es bien conocido: «las intensas lluvias de la última semana junto con la carencia de alcantarillado convierten las calles en auténticos ríos». No son novatos, ni esta es su primera misión exterior; están acostumbrados a convivir como ahora con suecos, finlandeses, rumanos, portugueses, italianos e incluso con serbios aunque su país no pertenezca a la UE. Con cierta lógica, el mando de la misión lo ostenta el general italiano Roberto Viglietta. En el centro del país su población aún conserva su lengua.

De estas misiones y de estos contingentes van extrayendo los Ejércitos y la Armada a sus líderes de mañana: gentes adaptadas a muy diferentes misiones en diferentes países, acostumbrados a convivir con otros contingentes, a valerse por su cuenta, sueltos en lenguas, sensibles a los fracasos de ciertas políticas, preocupados por dejar un mundo mejor.

Vuelvo a hablar con ellos: ni una queja. Familias solidarias, hoy más cercanas mediante wifi y dos redes, la propia española y la europea de EUTM.

¡Bien saben que valoramos y agradecemos su esfuerzo!

Luis Alejandre Sintes es general (r).