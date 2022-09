Está viva y destellante la Feria de Albacete, a la que han acudido las fuerzas vivas nacionales. Ha venido Javier Ortega-Smith, ese señor que llega a todos lados buceando. Aquí no ha tenido que jugarse la vida pero, aun así, ha llegado para redimirnos a los locales. Ortega-Smith, en su advenimiento, se ha atrevido a hablar de las obras locales, a erigirse de portavoz de los comerciantes y a decirnos lo que tenemos que votar para ser felices y completos con ese tonito tan soberbio que se lo notamos desde Minaya. Decir lo que debemos hacer al resto es típico de Vox, un partido que suele explicarte el mecanismo de una tiza como si fueras a cortar el cable de la bomba nuclear. En cuanto le cuenten a su diputado provincial dónde está Albacete, ya seremos todos mucho más felices. Ha venido también, en otro tono bien distinto, el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que es un tipo al que aprecio mucho y al que, en cuando se tercia, le escribo algunas palabrejas de cercanía y cariño. Me cae bien, qué le voy a hacer. Es del Atleti y con eso está todo dicho. Ha venido Almeida a la Feria de Albacete y me hubiera gustado que hubiera avisado al Alcalde de esta ciudad. Es verdad que no es de su partido, pero hubiera quedado bonito un par de minuticos siendo obsequiado por la representación de este pueblón manchego, que hubiera recibido su navaja, y su abrazo por el regidor de turno. Almeida, no sé si lo sabe, ya no viaja como militante del PP, sino como primer edil de la capital de España, al que un montón de municipios quieren recibir y agasajar precisamente por eso. No cuesta nada, pero poquísimo, llegar del Ave, ir al Ayuntamiento, recibir el saludo cordial de una ciudad y, después, acudir a la sede del PP en el recinto ferial y soltar la chapita de turno. Me consta que, desde el equipo de gobierno local, recibió la invitación, cuya repuesta durante horas fue ninguna. Y ya, camino de Madrid, se disculpó. Creo que ya he dicho que Almeida me cae bien, pero ya no es portavoz nacional del PP. Es Alcalde de Madrid. Y la capital debe ser universal. No sólo de sus candidatos.