Yo, Leonor

Se lo he dicho a Musculada: yo creo que, si os veis cada dos años como los yayos, igual iba todo mejor. Yo dejo ahí mis consejos porque, como voy a ser reinita, pues oye, que me gusta sentirme importante en la nada. Los yayos han estado de funeral de la tita Lilibeth como el que está en una rave, de risas y de colegueo, con noche en hotel caro en Londres incluida, como si fueran dos adolescénticos , así que podemos decir que se puede perdonar una infidelidad y una ristra de ajos de infidelidades. Tamara, hija, toma nota. Musculada (anteriormente conocida como Altibajos) tenía cara en el entierro de llevar la vena del cuello como una bajante ante la escena, porque ya sabemos todos que ella, disimulando, es de traca. Vamos, que no pegó dos bocaos de milagro. Así que cogió su petate y se largó a Nueva York al grito de «ahí os quedáis, manga de rancios» y se ha ido a mostrar sus bracetes con bíceps, tríceps y deltoides posteriores. Mucho bajo cero tiene que hacer para que esa mujer no vaya enseñando poderío. Luego me llegó a mi exclusivo colegio de Gales una revista del corazón y vi ahí al tito Iñaki, ex tito Iñaki (perdón), haciendo el croqueteo con lanueva en la playa. El tentáculo de la novia es para que vengan biólogos marinos a que observen al nuevo calamar gigante. Qué ardor, por Dios bendito. Parece que fueron a bucear a Formentera y acabaron subidos en un espeto. El ex tito, la verdad, muy alegre no es, pero es que ha sido siempre muy lacio. Menos mal que lanueva está bastante por la labor y se lo come a besos la criatura. Ainhoa: id a un hotel. Y luego, para no aburrirme, ha vuelto a salir la prima Vic Fri en una revista, así como de modeli, y nos hemos echado unas risas en el exclusivo colegio de Gales. La prima es que es ideal. Y Doña Elena muy amable también. En fin, que es que no paso un minuto sin un ay, sin un vuelco a la patata. Lo que es nacer en una familia sin sobresaltos. Ojalá haber nacido en la de Bélgica, que mira qué pánfilos que son. Bueno, tampoco es eso, que se me va la mano.