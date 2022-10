Tuve la oportunidad de conocer a David Summers y al resto de Hombres G hace ya un porrón de años. Era una exitosa banda de jóvenes músicos sin más pretensión que la de divertir con sus letras un tanto naif, desenfadadas y pegadizas. La rompían entonces con las chicas, en muchos casos fans enloquecidas un tanto sobrepasadas y, ellos, unos chicos muy sensatos, marcaban las distancias con mucha mano izquierda. Yo, que les acompañé en un trayecto y que sufrí las pasiones de algunas de esas seguidoras, comprobé que esos muchachos estaban muy bien educados. Lo que hacían musicalmente no me apasionaba, pero su música nos acompañó en una época juvenil y nos recuerda aquellos tiempos en los que estábamos prietos como el mármol. Esta semana ha pasado la humorista Ana Morgade por Pasapalabra, que presenta Roberto Leal y, en la prueba musical, tuvo que adivinar que los acordes que sonaban eran los de «Sufre, mamón». La verdad es que Morgade parecía entregada, bailando y cantando, hasta que, de pronto, quiso puntualizar algo sobre la canción. A la humorista le parecía mal que se usara en la letra el término «marica» como un insulto porque no lo es, ni tampoco lo de «devuélveme a mi chica» porque las chicas no son un bolso. Morgade puede, faltaría más, opinar como quiera, opinar lo que le dé la gana, lo mismo que podemos hacer algunas feministas a las que nos parecen una chorrada esas reflexiones. Porque, por cierto, esto no tiene nada que ver con el feminismo. Lo que parece más cuestionable es que, desde el propio programa, se haya querido editorializar sobre una canción que está escrita de manera humorística y donde el protagonista ataca a su contrincante amoroso con peligrosísimos polvos pica-pica. ¿No hay nadie que pueda poner en contexto «Sufre, mamón»? ¿No hay nadie ahí que sea capaz de pillar la ironía y prefiera pensar que es un tema musical machista e inaceptable? Y si es así, y como dice el propio Summers, ¿por qué la usan en el programa, si tan malos mensajes lanza? ¿Cuántas canciones pasarían ese filtro? ¿Cuántos versos de Sabina? ¿Cuántos poemas, cuánto arte? Insisto: lo de Hombres G era una broma. No perdamos también el sentido del humor, hermanas.