Yo, Leonor

Vamos a ver y vamos a ver. Que dicen que, el novio ese que traje la última vez, me ha dado Puerta, Camino y El Viti. Una cosita. Un clavo saca otro clavo. Eso me lo enseñó el yayo que tenía una ferretería grandísima. A ese novio le he dicho yo que corra el aire y que hombres hay tantos como longanizas. Y ahora, a correr la montanera, que esta familia es muy de ir rapidito. Menos nuestrohijoFelipe, que el pobre se ha quedado ahí, enamorado de Altibajos, y le ha fallado a la tradición. Que si hubiera salido a su padre, ya podrían vivir unos cuantos de contar su vida y su vida no tiene interés ninguno. Así que, ea, soltera y entera otra vez. Que se prepare Gales, que estoy de nuevo en el mercado.

Dicho lo cual, lo de mi prima va cojonudamente. Vic Frigorífica ya se ha soltado la cola de caballo que tiene y está haciendo justamente lo que le dijeron que no hiciera, como buena Borbón. Se la viene sudando muy fuertemente todo y no para de salir en las revistas de moda, así como lánguida, como una especie de anguila con vestido. Ha dicho la tita doñaelena que estudie pero Vic Fri parece que se está pasando la recomendación por debajo de sus piernas largas. La tita doñaelena, por cierto, se ha llevado un estozonazo gordo. La ha tirado un caballo. Me cagüen la leche. Cuando la vida se te pone cabrona, es que no perdona, oye. La ha tirado un caballo y conociendo el genio de la tita doñaelena puede que el caballo acabe arando o destripando gasones.

Pero bueno, que todo bien, oyes. Que los otros primos tampoco parece que van a estudiar. Es que no los distingo, tienen todos la misma cara. Los rubios esos que vivieron en Suiza. Excepto el que juega al balonmano, pues que tampoco. Que tampoco van a estudiar, que se van a dedicar a lo que mejor sabemos hacer en esta familia. O mejor dicho, han salido a padre. Que menuda vida se pegó el tito Urdanga en la cárcel, que aquello no era una celda, que era la Buchinger. En fin, que voy a darme un garbeo, que vean esta melena estos mendas.