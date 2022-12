Más gas ruso que nunca

Hemos sabido esta semana que España compró en el mes de octubre un 69% más de gas ruso que el mismo mes del año precedente. Sorprendente noticia que pone de manifiesto la hipocresía con que abordamos en Occidente el plan de sanciones a Putin. En realidad, según los compromisos aceptados por la UE, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, no deberíamos comprar gas de ningún tipo a Moscú, pues se supone que el dinero que pagamos por ello sirve a Rusia para aumentar sus ingresos y reinvertirlos en la guerra. Pero Putin y compañía están ingresando este año más dinero que nunca. El superávit comercial de Rusia en 2022 aumentó un 93% y alcanzó un máximo histórico de 251.000 millones de dólares, resultado de que a una considerable caída de sus importaciones (no pueden comprar en Europa por las sanciones), ha acompañado un voluminoso aumento de sus exportaciones, particularmente de gas pero también de petróleo, fertilizantes y materias primas. ¿Cómo es posible? La mayoría de las veces los europeos ya no compramos el gas directamente a Rusia, sino a través de intermediarios internacionales en mercados asiáticos (Emiratos, India, etc), que venden el licuado a un precio mucho mayor que el que se suministra por tubería. Todos sabemos que el gas procede de Rusia, pero como no se le compra directamente a Putin, hacemos como el que no sabe que de esa manera se incumple la política de sanciones. Pura hipocresía. Decimos con palabras gruesas que “se va a enterar Putin”, pero de lo único que se entera es de que nos vende más gas que nunca.