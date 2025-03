El Banco de España no ve el cohete

Damos por supuesto que un Banco de España dirigido ya por un ex ministro sanchista como José Luis Escrivá ha salido del listado de sospechosos habituales de la fachosfera. Así que sus informes deberían quedar al margen de cualquier sesgo o interés político inconfesable. Sus nuevas proyecciones macroeconómicas del primer trimestre del año servirían para enfriar al más optimista sobre el escenario que aguarda al país que no fueran, claro, el presidente del Gobierno y acólitos. Nos cuenta el regulador que el Gobierno incumplirá las reglas fiscales de la UE al menos hasta 2027, el crecimiento se ralentizará, el paro no bajará de dos dígitos, la inflación seguirá con la tendencia alcista este año, la deuda no bajará en el mejor de los supuestos del 101% del PIB y, lo que es más inquietante, todo ello marcado por un contexto de «extraordinaria incertidumbre» con «riesgos» a la baja en términos de actividad. Así que ni Escrivá se cree el cuento chino del cohete sanchista.