Nunca he creído en las casualidades. Precisamente hoy, 17 de octubre, 34 años después de un día sangriento en Madrid donde tres atentados cambiaron la vida de muchas personas, especialmente la de los cinco niños que quedaron sin su querido padre, el teniente Carballar, la familia del comandante Villalobos, que perdió ambas piernas, y la nuestra, se estrena en Netflix la película «Un fantasma en la batalla», cargada de significado. Una joven agente de la Guardia Civil decide infiltrarse en ETA asumiendo una misión de alto riesgo durante más de una década con el fin de descubrir los zulos de armas que la organización tenía ocultos, especialmente en el sur de Francia.

Dirigida por Agustín Díaz Yanes, protagonizada por Susana Abaitua y producida por el equipo detrás de la impactante «La sociedad de la nieve»: Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona, se estrenó en cines el pasado 3 de octubre y hoy se suma al catálogo de la plataforma, coincidiendo con tres fechas clave: los atentados perpetrados por ETA en Madrid y, a nivel internacional, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y el Día Mundial contra el Dolor.

Proclamado por la ONU, el 17 de octubre busca visibilizar la pobreza y la desigualdad social. España revela en sus cifras más recientes preocupantes brechas entre comunidades autónomas.

Además, desde 2004, se conmemora en esta fecha el Día Mundial contra el Dolor, una iniciativa respaldada por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), la Federación Europea del Dolor (EFIC) y la OMS para concienciar acerca del dolor crónico, una condición que afecta a millones de personas y que, como la pobreza, condiciona la vida y la dignidad de las personas.

La película «Un fantasma en la batalla» no es solo una propuesta cinematográfica para no olvidar lo sufrido en tantos años de terrorismo en España, sino que invita a reflexionar sobre las batallas invisibles que todos afrontamos.