Las caras de la noticia 1 noviembre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
GONZALO GORTÁZAR▲
CaixaBank gana 4.397 millones hasta septiembre. CaixaBank cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio de 4.397 millones de euros, un 3,5% más que en el mismo periodo del año pasado «por la fortaleza del negocio». El banco ha financiado a 240.000 familias y empresas.
WOODY ALLEN▲
Rodará su próxima película en la Comunidad de Madrid. La próxima película de Woody Allen, ganador de cuatro premios Oscar, se rodará íntegramente en la Comunidad capitalina y llevará el nombre de Madrid en su título. El proyecto «deberá reflejar de forma fácilmente reconocible» la región madrileña.
KYLIAN MBAPPÉ▲
Recibe la Bota de Oro 2024-25 después de marcar 31 goles. El delantero francés del Real Madrid ha recibido la Bota de Oro 2024-25 en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu después de marcar 31 goles en la pasada temporada de LaLiga EA Sports. Le acredita como el mejor goleador de Europa.
