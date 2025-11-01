Las caras de la noticia 1 noviembre 2025

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS Europa Press

CaixaBank gana 4.397 millones hasta septiembre. CaixaBank cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio de 4.397 millones de euros, un 3,5% más que en el mismo periodo del año pasado «por la fortaleza del negocio». El banco ha financiado a 240.000 familias y empresas.

Rodará su próxima película en la Comunidad de Madrid. La próxima película de Woody Allen, ganador de cuatro premios Oscar, se rodará íntegramente en la Comunidad capitalina y llevará el nombre de Madrid en su título. El proyecto «deberá reflejar de forma fácilmente reconocible» la región madrileña.

Recibe la Bota de Oro 2024-25 después de marcar 31 goles. El delantero francés del Real Madrid ha recibido la Bota de Oro 2024-25 en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu después de marcar 31 goles en la pasada temporada de LaLiga EA Sports. Le acredita como el mejor goleador de Europa.