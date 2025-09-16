Las caras de la noticia: 16 de septiembre de 2025

El ministro Grande-Marlaska en el Pleno del Senado. David Jar David Jar Fotógrafos

FERNANDO GRANDE-MARLASKA

Dispositivo insuficiente que puso en peligro a público y corredores. El ministro del Interior convino un dispositivo policial para la seguridad de la Vuelta muy insuficiente que puso en peligro a público y corredores, pese a estar más que advertido de lo que iba a pasar. Todo indica que cumplió las órdenes de Moncloa.

Ione Belarra

IONE BELARRA

Rodeadas de guardaespaldas es más cómodo protestar. La líder de Podemos, Ione Belarra, acompañada de Irene Montero, ambas con inmunidad, se hicieron notar todo lo que pudieron durante la protesta contra la Vuelta. En su dura pugna con el PSOE por el voto radical, no renuncian al beneficio de ser de la «casta».

Francisco Martín

FRANCISCO MARTÍN

Un cinismo que deja perplejos a los madrileños. El polémico delegado del Gobierno se felicita por el éxito de la protesta «pacifista» que desbordó su dispositivo policial, a la vez que celebra que miles de personas acudieran a ver la Vuelta, pese a que tuvieran que ser evacuadas.