Las caras de la noticia 18 octubre 2025

El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. Marcial Guillén Agencia EFE

ISIDRO FAINÉ▲

Compromiso social de las cajas de ahorros y bancos minoristas a nivel mundial. Los miembros del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas, que preside Fainé, han ampliado en 4.000 millones de dólares anuales los recursos para iniciativas sociales.

María Pérez: "La que has liado, pollito, ahora voy por todos sitios y me conocen" Ballesteros Agencia EFE

MARÍA PÉREZ▲

Medalla de oro al Mérito Deportivo. La atleta María Pérez, doble campeona mundial en 2025 en Tokio y doble medallista olímpica en París 2024 en las pruebas de marcha, ha ingresado en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de oro, según publica el Boletín Oficial del Estado.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, comparece por segunda vez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado Chema Moya Agencia EFE

FRANCINA ARMENGOL▼

Contumacia prevaricadora contra la oposición. Francina Armengol maneja el Reglamento del Congreso como Pedro Sánchez la Constitución. A su antojo. De manera arbitraria y reiterada sabotea la labor de la oposición con el bloqueo de decenas de leyes presentadas por el PP.