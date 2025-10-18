Acceso

Opinión

Editorial

Las caras de la noticia 18 octubre 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Editorial
Creada:
Última actualización:
El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.
El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.Marcial GuillénAgencia EFE

ISIDRO FAINÉ▲

Presidente de la Fundación «la Caixa»

Compromiso social de las cajas de ahorros y bancos minoristas a nivel mundial. Los miembros del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas, que preside Fainé, han ampliado en 4.000 millones de dólares anuales los recursos para iniciativas sociales.

María Pérez: &quot;La que has liado, pollito, ahora voy por todos sitios y me conocen&quot;
María Pérez: "La que has liado, pollito, ahora voy por todos sitios y me conocen"BallesterosAgencia EFE

MARÍA PÉREZ▲

Atleta

Medalla de oro al Mérito Deportivo. La atleta María Pérez, doble campeona mundial en 2025 en Tokio y doble medallista olímpica en París 2024 en las pruebas de marcha, ha ingresado en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de oro, según publica el Boletín Oficial del Estado.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, comparece por segunda vez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, comparece por segunda vez en la comisión de investigación del caso Koldo en el SenadoChema MoyaAgencia EFE

FRANCINA ARMENGOL

Presidenta del Congreso

Contumacia prevaricadora contra la oposición. Francina Armengol maneja el Reglamento del Congreso como Pedro Sánchez la Constitución. A su antojo. De manera arbitraria y reiterada sabotea la labor de la oposición con el bloqueo de decenas de leyes presentadas por el PP.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas