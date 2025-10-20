Editorial
Las caras de la noticia 20 octubre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO▲
Iniciativa nacional para hacer justicia a los pacientes de ELA. El PP presentará en ayuntamientos y diputaciones una moción para instar al Gobierno a que cumpla con su obligación y dote de presupuesto a la ley para mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras enfermedades de curso irreversible.
MÓNICA GARCÍA▼
Si le dedicara tanto tiempo a la sanidad como a Ayuso... No es fácil gestionar la derrota. Las heridas «madrileñas» de la ministra no sanan. Si quisiera más a la sanidad que lo que detesta a Díaz Ayuso... Ha criticado sus test de detección de cáncer de cérvix por baratos. Esos que su ministerio validó.
ENRIQUE SANTIAGO▼
Lecciones sobre justicia de un comunista. A Enrique Santiago no le gusta la justicia en España. Bueno, aquella cuyos fallos no encajan con su sectaria visión del país. «No sé que es más fascista...si la dictadura o la Justicia que la justifica aún hoy». Él prefiere los tribunales soviéticos o cubanos.
