Las caras de la noticia 20 octubre 2025

Feijóo felicita a Juan del Val por alzarse con el Premio Planeta: "Un reconocimiento al talento y la narrativa española" Europa Press

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

Iniciativa nacional para hacer justicia a los pacientes de ELA. El PP presentará en ayuntamientos y diputaciones una moción para instar al Gobierno a que cumpla con su obligación y dote de presupuesto a la ley para mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras enfermedades de curso irreversible.

La ministra de Sanidad Mónica García e Europa Press

MÓNICA GARCÍA

Si le dedicara tanto tiempo a la sanidad como a Ayuso... No es fácil gestionar la derrota. Las heridas «madrileñas» de la ministra no sanan. Si quisiera más a la sanidad que lo que detesta a Díaz Ayuso... Ha criticado sus test de detección de cáncer de cérvix por baratos. Esos que su ministerio validó.

Enrique Santiago comparece en el Congreso de los Diputados Jesús Hellín Europa Press

ENRIQUE SANTIAGO

Lecciones sobre justicia de un comunista. A Enrique Santiago no le gusta la justicia en España. Bueno, aquella cuyos fallos no encajan con su sectaria visión del país. «No sé que es más fascista...si la dictadura o la Justicia que la justifica aún hoy». Él prefiere los tribunales soviéticos o cubanos.