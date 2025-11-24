Acceso

Las caras de la noticia: 24 de noviembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticiaA. CruzLa Razón
Isabel Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso.Gtres

ISABEL DÍAZ AYUSO▲

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Nuevo descenso en las listas de espera quirúrgicas. Las listas de espera para someterse a una operación o realizarse una prueba diagnóstica en la Comunidad de Madrid han vuelto a descender, con un nuevo récord de huecos pendientes para una operación.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el pasado viernes en Cádiz
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el pasado viernes en CádizEPEP

MARÍA JESÚS MONTERO

Vicepresidenta primera y ministra de Hacienda

Para comprar una casa ya hacen falta 7,7 años de salario bruto. Mientras siguen aumentando los impuestos, con récords de recaudación, las familias se ven cada vez más comprometidas por el alza de los precios, especialmente en cuanto a la vivienda, ante la inanidad del Gobierno.

Rueda de prensa de Enrique Santiago
Rueda de prensa de Enrique SantiagoMariscalAgencia EFE

ENRIQUE SANTIAGO

Secretario general del PCE

La izquierda que solo admite la democracia si es a su dictado. El diputado comunista cumple con las expectativas y en una nueva muestra de sectarismo soviético ha afirmado que la sentencia contra el fiscal general del Estado «ha vulnerado la presunción de inocencia en un juicio sin garantías».

