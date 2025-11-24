Las caras de la noticia: 24 de noviembre de 2025

Isabel Díaz Ayuso. Gtres

ISABEL DÍAZ AYUSO▲

Nuevo descenso en las listas de espera quirúrgicas. Las listas de espera para someterse a una operación o realizarse una prueba diagnóstica en la Comunidad de Madrid han vuelto a descender, con un nuevo récord de huecos pendientes para una operación.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el pasado viernes en Cádiz EP EP

MARÍA JESÚS MONTERO▼

Para comprar una casa ya hacen falta 7,7 años de salario bruto. Mientras siguen aumentando los impuestos, con récords de recaudación, las familias se ven cada vez más comprometidas por el alza de los precios, especialmente en cuanto a la vivienda, ante la inanidad del Gobierno.

Rueda de prensa de Enrique Santiago Mariscal Agencia EFE

ENRIQUE SANTIAGO▼

La izquierda que solo admite la democracia si es a su dictado. El diputado comunista cumple con las expectativas y en una nueva muestra de sectarismo soviético ha afirmado que la sentencia contra el fiscal general del Estado «ha vulnerado la presunción de inocencia en un juicio sin garantías».