Cataluña pasa página

El resultado confirma el fracaso del independentismo y el entierro del procés. Es algo sobre lo que no existe ninguna duda. Puigdemont logra un resultado agridulce, ya que queda segundo y no existe la posibilidad de repetir un gobierno soberanista. La victoria clara de Illa en diputados y votos hace imposible que el expresidente catalán tenga alguna opción. Sánchez puede hacer suyo el éxito de su candidato, ya que Puigdemont se queda sin opciones. Espera que le siga apoyando a cambio de algunas compensaciones. No teme ninguna actuación que ponga en riesgo la mayoría de investidura. Hay que ver qué sucede a partir del momento en que se apruebe la amnistía, porque Puigdemont perderá cualquier incentivo para apoyarle. Es bueno recordar que lidera una formación de centro derecha que se siente incómoda con el radicalismo de izquierdas y populista del sanchismo. El éxito del PP es incómodo para el líder del PSOE, ya que está por delante de Vox y pasa de 3 a 15 diputados. A esto hay que añadir que el centro derecha no nacionalista suma un 20 % de los votos. Por tanto, sería muy arriesgado que disolviera las Cortes y tendrá que seguir sometido al chantaje de Puigdemont.

El desastre de ERC es lógico por su sumisión al sanchismo, ya que no han podido rentabilizar ni los indultos ni la amnistía. Puigdemont les ha ganado claramente en el relato y su electorado se ha desmovilizado o migrado a otras formaciones. A esto hay que añadir que han presentado un candidato gris e irrelevante que ha liderado un gobierno cuestionado por su mala gestión. Las únicas opciones que tiene es forzar una repetición electoral, que sería un desastre en todos los sentidos, o sumarse al sanchismo apoyando a Illa sin entrar en un tripartito. La realidad es que su horizonte es bastante oscuro. No hay que olvidar el fracaso de Yolanda Díaz y Ada Colau. Su única esperanza es conseguir algún cargo. La formación de gobierno no será fácil y la estabilidad en Madrid será complicada para Sánchez. Me pregunto si quizás le hubiera sido mejor un empate con Junts, para que Illa no fuera presidente. Finalmente, hay que ver si las cesiones a los independentistas le benefician en el resto de España en las próximas europeas.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).