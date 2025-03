Costes laborales asfixiantes

Según los datos facilitados por el INE, el coste de la hora trabajada en España no ha dejado de subir a lo largo de los últimos 14 trimestres, con un incremento del 2,3 por ciento solo en el cierre de 2024. Nada nos gustaría más que comunicar a los lectores que esta subida se debía a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, pero no. La mayor parte va a pagar los impuestos y las cotizaciones sociales de un Gobierno incapaz de entender que las empresas no son un yacimiento fiscal inagotable, más en un país en el que el número de nóminas, pensiones y subsidios públicos es sólo un poco menor al de los trabajadores del sector privado, que son los que apoquinan. Por este camino, el tejido productivo español, que presenta graves disfunciones, como la pobre cualificación de los empleados, la peor junto con la portuguesa, acabará por estallar, asfixiado por un Gobierno manirroto.