El cuarteto «judicializado» del Peugeot

Es sabido que «el cuarteto del Peugeot» es una manera coloquial de definir a los cuatro socialistas que estuvieron varios meses de gira por las sedes del PSOE en España, promoviendo la candidatura de Sánchez para recuperar el mando en Ferraz del que había sido desposeído el 1.º de octubre de 2016 por el Comité Federal de su propio partido. También es sabido que el propio Sánchez era quien lideraba el cuarteto que integraban junto a él tres militantes socialistas entonces desconocidos, pero hoy muy conocidos por la opinión pública y la publicada, en especial por investigaciones judiciales vinculadas a ellos y ejecutadas por la UCO de la Guardia Civil en funciones de policía judicial, bajo la orden de los jueces correspondientes. Sus desconocidos nombres en aquellos meses de 2017 hoy lo son y sobradamente: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo, a quien Sánchez definió como «militante socialista ejemplar». Precisamente hoy, Ábalos y Koldo comparecen ante la justicia por diversos casos de presunta corrupción, mientras Cerdán se encuentra en prisión provisional desde hace unos meses por lo mismo. La cercanía y confianza entre el cuarteto era tan evidente que Ábalos fue el encargado de defender desde la tribuna del Congreso, en nombre del Grupo Parlamentario socialista, la moción sanchista de censura contra el gobierno del PP «por la corrupción». Y quien, tras ganarla, será nombrado ministro de la Cartera de mayor inversión y gasto público y además el «número 2» y hombre de confianza de Sánchez en el PSOE, como secretario de Organización. En cuanto a Cerdán, fue quien le sucedió en Ferraz como mano derecha «del puto amo» –denominación del actual titular de esa Cartera– cuando cesó a Ábalos sin dar explicaciones sobre ello. Aunque será rehabilitado después, siendo elegido diputado socialista por Valencia y presidente de la Comisión de Interior en el Congreso. En cuanto al «ejemplar socialista», hay suficiente información publicada para saber de su estrecha cercanía a todos ellos. De sus conversaciones durante esa extensa gira a bordo del Peugeot, de momento no se tiene constancia, pero no resulta demasiado difícil imaginarlo con la cantidad de conversaciones y mensajes intercambiados entre ellos, ya publicados. En cuanto al jefe del cuarteto, también está rodeado por causas judiciales en su entorno personal y familiar, con su esposa y su hermano de protagonistas. Y para promover la acción de la justicia como garantía del cumplimiento de la ley está la Fiscalía, institución de prestigio y jerarquizada, que preside el Fiscal General del Estado. Y como para Sánchez, «¿de quién depende la Fiscalía?», «Pues eso». Pues «su» Fiscal General es juzgado el 3 de noviembre por el Tribunal Supremo.