Un error de fondo con el SMI

Los dos socios gubernamentales han llegado a una solución temporal de compromiso con respecto a la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, a nuestro juicio, parte de un error conceptual de fondo, por cuanto el incremento en la cuantía del SMI responde a una dinámica general de precios y salarios que aconsejan su periódica actualización. Es decir, sus perceptores no ganan más poder adquisitivo –incluso lo pierden– porque las subidas no compensan las consecuencias de la inflación y del incremento desmedido de la presión fiscal sobre empresas y trabajadores. La lógica redistributiva de la riqueza indica, pues, que los salarios de quienes menos ganan estén exentos de la tributación que aporta el trabajador y no dependan de las circunstancias internas del Gobierno de turno. Hay otras muchas figuras fiscales, como el IVA, que ya caen de lleno sobre los perceptores del SMI.