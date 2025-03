La UE y el fin de la guerra de Ucrania

A estas alturas creo que la victoria rusa, desgraciadamente, es incuestionable. Es cierto que algunos analistas se acogen, con más voluntarismo que objetividad, a la idea de que Putin no consiguió conquistar Kiev y derrocar a Zelenski y su gobierno. Es posible que tuviera esta intención, pero es bueno recordar que cualquier militar plantea diversos escenarios en una operación tan compleja. Soy consciente de que lo más popular es asegurar que Putin ha fracasado y que Trump es poco más que un sicario suyo que le entrega la victoria cuando estaba derrotado. Me parece un análisis muy poco serio y carente de rigor académico. Es bueno recordar lo que se ha dicho y escrito durante estos años de conflicto bélico. En algunos momentos me sonaba a la vieja propaganda de las series y películas de la Guerra Fría. Es el primer conflicto que conozco de estas características en el que en una semana mueren más de una decena de generales rusos. Las cifras de muertos y heridos eran enormes, pero, curiosamente, el ejército ruso no era derrotado. Me hubiera gustado.

La ofensiva ucraniana sobre Kursk fue tan voluntarista como inútil. Putin ha recuperado el territorio perdido y Zelenski no tiene ninguna baza para negociar. La única alternativa es una guerra muy larga que también hemos descubierto que los rusos pueden aguantar. Era otra de las ideas que se lanzaban unida a que los oligarcas podían derrocar al inquilino del Kremlin y que Rusia estaba sola. Ni lo uno ni lo otro. Una vez más se mezclaba la propaganda con los análisis voluntaristas e ideológicos. Esta guerra ha puesto a la Unión Europea ante el espejo donde puede verse su debilidad, irrelevancia internacional y la ausencia de una defensa poderosa y efectiva. Es la mejor sociedad para vivir, así como el paraíso de las libertades y la democracia, aunque con la inquietante irrupción de formaciones radicales, tanto en la izquierda como en la derecha. No quiero olvidarme del autoritarismo o despotismo democrático de algunos dirigentes como Sánchez que no quiere gobernar desde la centralidad. Todo indica que la guerra de Ucrania finalizará sin que los europeos hayamos sido capaces de estar a la altura de las circunstancias y situar la defensa, realmente, como una prioridad.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)