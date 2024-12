¿Por qué hago deporte? Verán, hace pocos días se estrenaba Gladiator II, donde aparece el actor Denzel Washington. El intérprete ha dado algunas entrevistas explicando cómo es posible que, a su edad, esté tan en forma. Está a punto de cumplir 70 pero, si me dejan, añadiré que ha sido siempre un señor magnífico y negro, condición y raza que aumenta las posibilidades de llegar a adulto mejor que una señora mayor de Albacete. La señora mayor de Albacete soy yo, no se me ofendan mis paisanas. Dice Washington que hay que prepararse para la guerra en tiempos de paz, o lo que es lo mismo, fortalecer el cuerpo a los cincuenta para enfrentarse a los sesenta y a los setenta. El actor pesa poco más de ochenta y cinco kilos y mide uno ochenta y cinco centímetros, lo que quiere decir que está bastante fit y delgadico para lo que debería decirle la báscula.

Yo entiendo toda esta moda del entrenamiento y, ojo, no me parece baladí. Creo, también, que hay una burbuja del entrenador personal, como la hubo de la construcción y de la compra y la hay del alquiler. Como la hubo del bingo en DVD casero y la hay de los influencers. Todo el mundo te cuenta cuántas veces va al gimnasio, su rutina, y la de veces que toma un jugo verde para empezar feliz el día.

Miren, yo tengo cincuenta y siete años y en mes y medio sumo uno. Yo hago pilates y algo de ejercicios de core y fuerza para poder comer de vez en cuando un adobao. Quiero, alguna vez a la semana, meterme un filete empanao. Necesito un plato de pasta, con bien de tomate. No puedo renunciar a un rebozao, a una croqueta, a una papa, a un picatoste. Quiero un cacho de pan para mojar. No mojar todos los días, no, mojar en una comida a la semana, sólo en una que lo esté pidiendo y que, si no metes un barco, es que eres un gilipollas. Y dos pellizcos a un chocolate. Y una cerveza. O tres. Y si tengo que entrenar para eso, voy. Y si tengo que entrenar para parecer otra, no. Disculpen mi talla, por favor.