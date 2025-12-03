Una gestión rigurosa

Que Castilla y León lidere el ranking en Educación, Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, además de la producción industrial y las exportaciones, no es el fruto de la casualidad, sino el producto de la gestión del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, que rehúye las polémicas y los enfrentamientos baldíos para centrarse en la gestión y en los problemas reales de la gente. En un desayuno informativo en LA RAZÓN, con el horizonte de las elecciones autonómicas en marzo del próximo año, ponderó los hitos de su administración, pero reconoció que hay que trabajar más en la edificación de viviendas, en reducir las listas de espera quirúrgica, en el acogimiento de menores por parte de familias de la comunidad o en contar con una mayor superficie agraria ecológica. La pinza PSOE y Vox niega a los castellanoleoneses los Presupuestos más ambiciosos por mero tacticismo. Las urnas hablarán.