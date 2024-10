La patética caída de Errejón

El sanchismo no es solo Sánchez y el PSOE, sino también sus socios y aliados. Es un estado de degradación de nuestra democracia que se refleja en el asalto a las instituciones, la corrupción sistémica del socialismo español y la falta de coherencia y ética de sus dirigentes. El último escándalo, vamos a una media diaria, lo ha protagonizado uno de los líderes de la nueva política que nos iba a dar lecciones a todos. Iñigo Errejón ha dimitido de sus cargos y deja la política. Las acusaciones de machismo son muy graves. Es cierto que en la historia política contemporánea no hay nada más machista que los regímenes comunista tan gratos para Errejón y sus amigos. No hay más que ver la realidad de la Cuba de Fidel Castro. Por ciento, siempre me ha llamado la atención la homofobia activa en los sistemas comunistas. A pesar de que el comunismo representa una de las ideologías más genocidas de la Historia, los pijo progres y la derecha acomplejada miran con simpatía a los excomunistas. Es un pasaporte al éxito en el PP haber militado en algún grupo de la izquierda radical y sentirse orgulloso de ello.

Los medios de comunicación sobrevaloraron a los jóvenes iracundos pijo progres liderados por Iglesias y Errejón. No tenían una trayectoria académica destacable, no habían sido capaces de sacar una oposición controlando una facultad y sus publicaciones eran escasas o nulas. A pesar de ello iban de intelectuales a lo Trotsky y luego quedaron en nada. El final político de Errejón, como sucedió con Iglesias, es patético y rodeado de acusaciones de machismo. Lo más hilarante es que intenta sortear el escándalo hablando de contradicciones personales y que tendrá acompañamiento psicológico. Una vez más la contradicción está en la izquierda mediática, porque eran sus amigos de irse de copas por la noche o celebrar opíparas comidas y cenas. Un escándalo como este si afectara a un dirigente del PP provocaría una reacción brutal. El diario y la radio del millonario Contreras nos inundarían de información y opinión sobre el machismo de los populares. No lo defenderán, pero hay que recordar que Contreras era antisanchista y veía con gran simpatía a los podemitas. Errejón en el psicólogo, Iglesias pensando en volver y el sanchismo en decadencia. ¡Cómo está la izquierda!

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)