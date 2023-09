El PSOE pierde la memoria

No solo la memoria, sino la dignidad. Es triste, pero la claudicación ante Judas Puigdemont es uno de esos acontecimientos que provocan la desconfianza de los ciudadanos en los políticos. Sánchez ha hecho y hará justo lo contrario de lo que dijo. Los indultos, la desaparición de la sedición y el abaratamiento de la malversación fueron unas actuaciones deplorables que han sido apoyadas por los votantes socialistas. No se trata de unas políticas en las que se puede o no coincidir, sino de imponer la rendición de España ante unos delincuentes que quisieron destruirla. Por supuesto, los indultos políticos deberían estar prohibidos legalmente y muestran, una vez más, que la capacidad de chantaje de los independentistas les permite conseguir lo que quieran ante un gobierno débil. Es la consagración de que la separación de poderes no existe, porque todos ellos están al servicio de La Moncloa. La amnistía es una solución personal para Puigdemont y sus amigos. La parte positiva es que su traición al independentismo es muy positiva, porque desincentiva a este movimiento. Por tanto, su conversión en Judas hace un favor enorme al constitucionalismo.

La solución personal le permitirá contar con un despacho lujoso en el centro de Barcelona, escoltas, secretaria, asesores y coche oficial. Por supuesto, un sueldo que le garantiza no tener que trabajar. El continuar en el Parlamento Europeo le permite viajar, enredar y cobrar. Todo pasa por la pasta. Y, finalmente, tendrá la famosa pensión que se sumará al resto de emolumentos que lo convertirán en una persona muy acomodada. Desde luego, muy alejado de los sueldos de los pobres peones de la ANC y Omnium Cultural que salían a las calles para defender al fugado expresidente. La euforia en el Gobierno y la convicción de que el pacto estará cerrado antes del debate de investidura de Feijóo confirma que el pago a Puigdemont está garantizado o avalado. La proposición de ley de Amnistía es un despropósito jurídico y la plasmación de un zafio atropello de la Constitución que Conde-Pumpido, como sumo sacerdote del sanchismo, y sus escuderos Campo, Balaguer y Díaz validarán con gran satisfacción.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Constitucional e Historia de las Instituciones (UNIE)