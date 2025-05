Sánchez gana la guerra del catalán en la UE

En contra de lo que podría parecer a simple vista, la realidad es que Sánchez ha culminado con éxito sus objetivos con el fracaso de la operación para que el catalán sea oficial en el Parlamento Europeo. Una lectura simple podría conducirnos a la idea de que ha sufrido una derrota, porque le han forzado a retirar la votación. Un número importante de países ha aducido que el tema no estaba maduro. Por tanto, el Gobierno ha sido una vez más ineficaz y se ha puesto de manifiesto que no tenemos el peso necesario para imponer una decisión tan controvertida. No importa que pagáramos la fiesta para complacer a los independentistas. La reacción de Puigdemont debería ser enfadarse con Sánchez, pero no ha sido así. Ha preferido arremeter contra Feijóo y el PP. Una vez más ha comprado la propaganda sanchista. Es evidente que el Gobierno lo hizo rematadamente mal, hay dudas legales y no es un tema que este maduro. La siguiente pregunta es qué gana con esta operación. En primer lugar, aunque parezca una paradoja absurda, es que no salga. Una vez más alcanza el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo.

La reacción de los independentistas y los socialistas catalanes, que son más nacionalistas que socialistas, fue arremeter contra el PP. Lo sucedido sirve para regresar al escenario de la catalanofobia. Es absurdo teniendo en cuenta que Feijóo era criticado por algunos sectores de la derecha por utilizar el gallego y le consideraban, incluso, un nacionalista. Con el lío que ha montado Sánchez, muy en su estilo de trilero, se puede ser una cosa y la contraria. Los medios afectos a Junts, ERC o el PSC arremetían con saña contra el PP, porque es anticatalán. Es un disparate enorme, pero en el sanchismo no importa la verdad o la mentira, sino el relato. Sus enviados han conseguido colocarlo con éxito a Puigdemont. Con ello consolidan la legislatura e incluso no hay que descartar que se acaben presentando los presupuestos del próximo año. Se ahorra el dinero comprometido y Puigdemont vuelve a ser su rehén, aunque tengo que reconocer que lo asume con enorme gozo. El gran beneficiado en la sombra es Illa mientras el líder de Junts camina con paso firme a su jubilación política.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)