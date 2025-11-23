Tolerancia cero a la okupación

El problema de la okupación se extiende por España como un reguero de pólvora convertido en una mecha que amenaza con incendiar aún más el mercado inmobiliario. En España miles de familias viven con miedo a perder su casa a manos de los desaprensivos que se aprovechan de los resquicios de la ley para invadir las viviendas ajenas mientras el Gobierno mira hacia otro lado. Y las consecuencias están a la vista cuando la ley protege al okupa y abandona al propietario: menos seguridad jurídica, reducción de la oferta y precios más altos. Por ello, el Partido Popular ha elegido la Comisión de Vivienda en el Senado como escenario para mostrar cuál será su estrategia en vivienda y contra la okupación ilegal. Quieren denunciar que el Gobierno ha entregado las llaves a los okupas, poner remedio a este desastre y recuperar el respeto a la propiedad privada.