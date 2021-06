“Loki”: vuelve el dios del “troleo”, vuelve Tom Hiddleston

Cultura

La última vez que vimos a Tom Hiddleston ataviado con los abalorios que le acreditan en la gran pantalla como el dios del engaño y las mentiras, Thanos le estaba partiendo el pescuezo. Literalmente. Tres años después del evento cinematográfico que significó «Vengadores. Infinity War», Marvel y Disney vuelven a su línea clásica y original de lo superheroico con «Loki», la serie en solitario del único malo malísimo que la franquicia se resistió siempre a olvidar y que se limitará a seis episodios, a razón de capítulo por semana, en Disney+.

«Cuando Kevin Feige me llamó para hablar de la serie, me entraron muchas dudas. La escena con Thanos parecía tan definitiva, tan conclusiva... Lo que me convenció para volver a ser Loki fue el robo del Teseracto y cómo eso nos abría un mundo entero de posibilidades respecto a las tramas y universos a los que viajar», explicó el actor en un encuentro con la prensa internacional para presentar una serie en la que comparte protagonismo, en clave cómica con Owen Wilson, recuperado para la causa del «streaming» y el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM): «Lo que más me ha impresionado de estrenarme es la emoción que genera en los fans cada imagen, cada tráiler, cada nuevo detalle. No fue muy difícil convencerme del proyecto», confesó.

Gugu Mbatha-Raw, después de "Black Mirror" y "The Morning Show", se estrena en el UCM como la máxima autoridad de la Agencia de Variación Temporal

La extraña pareja

Con un arranque que nos sitúa inmediatamente después de que Loki se hiciera con la “máquina” del tiempo y el espacio del mundo de las mallas, la trama tiene como eje vertebrador la presentación de la Agencia de Variación Temporal, de la que forma parte el personaje de Wilson y que detiene a nuestro antihéroe a las primeras de cambio por los posibles multiversos que podrían estar abriendo sus trastadas y «troleos» a los Vengadores. Si se han perdido, no se preocupen, el actor de «Los Tenenbaums» también: «Hablar de la serie es como caminar sobre cáscaras de huevo. No sé qué rodamos en qué orden y cómo afecta en qué a las tramas. En la serie queda claro y hay muchas sorpresas por el camino, pero creo que cualquier comentario sobre el argumento podría ser un ’'spoiler’'», comentó irónico.

Junto a Hiddleston y Wilson, que siguen explotando la dinámica casi de compañerismo policial que ya veíamos en «Capitán América y El Soldado de Invierno» y que tan buen resultado le ha dado al UCM, completa el reparto principal Gugu Mbatha-Raw, como mandamás de la autoridad suprema que controla el tiempo y sus viajes y a la que ya vimos brillar en «The Morning Show»: «Nunca fui fan de los cómics, pero sería absurdo negar el impacto cultural de las películas. De niña ocupaba más mi tiempo en obras del colegio y clases de baile, así que no tenía mucho hueco para los cómics. He visto algunas de las películas y otras no, me gustó mucho “Black Panther”, pero he tenido que ponerme al día de en qué punto están las tramas para preparar mi personaje», explica en entrevista con LA RAZÓN. Y sigue: “Cuando me enteré de que formaría parte de la serie, no sabía mucho más, porque estaba envuelta en secretismo. Ahí fue cuando Kate Herron, nuestra directora, me explicó que se trataría de una especie de historia de origen, sobre mi propio personaje y sobre la Agencia de Variación Temporal”.

Gugu Mbatha-Raw, en entrevista con LA RAZÓN

En la serie, que por diseño de producción y empeño narrativo parece haberse decidido una marcha respecto a sus predecesoras en Disney+, la dinámica del “bromance” se mezcla también con la de los detectives temporales, como si estuviéramos ante una revisión menos anquilosada de “Dr. Who”, salvando todas las distancias de culto que prefieran. Olvidándonos ya de los paisajes de tono ocre que marcaron todo el final de la Saga del Infinito, la estética sesentera llena el ojo y el tono socarrón que Hiddleston le da a su personaje, con ese acento británico que más villanía de la pérfida Albión le aporta, brillan. O, más simple, la serie se hace disfrutable porque Harron y Feige saben que contaban con un reparto de élite en lo interpretativo y han dejado que las tablas se abran camino: “Fue muy divertido formar parte del rodaje, sobre todo con Tom. Lleva una década interpretando al personaje y lo conoce muy bien, lo ha hecho completamente suyo”, matiza Mbatha-Raw antes de despedirse entre risas: “Me encanta cómo juega con el papel y cómo conoce su historia, con todos los detalles. Fue muy útil para preguntarle detalles de la historia que a mí se me escapaban ”.