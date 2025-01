Evangelio del día: lecturas de la misa de hoy, lunes 27 de enero de 2025

La palabra "evangelio" proviene del griego "euangelion", que significa "buena noticia". En el contexto cristiano, esto se refiere al mensaje central de la fe cristiana: la buena noticia de que Dios, por amor a la humanidad, envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. Por medio de Cristo, se abre el camino hacia la vida eterna en comunión con Dios.

Elementos principales del evangelio

Dios es amor y creador: Dios creó todo y ama profundamente a la humanidad, deseando una relación personal con cada persona.

El pecado y la necesidad de salvación: El pecado separa al ser humano de Dios, pero Él envió a su Hijo para reconciliarnos con Él.

Jesucristo, el Salvador: Jesús, Hijo de Dios, vivió, murió en la cruz y resucitó para ofrecernos perdón y redención.

El Reino de Dios: Jesús proclama un reino de justicia, amor y paz que transforma los corazones y el mundo.

Conversión y fe: Somos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados, creer en el evangelio y seguir las enseñanzas de Cristo.

Vida eterna: Dios promete salvación y vida eterna a quienes aceptan a Jesús y viven según su evangelio.

Imagen de la Biblia. congerdesign pixabay

Lectura de la carta a los Hebreos

Hebreos 9, 15. 24-28

Hermanos: Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que él les había prometido.

Porque Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros.

En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya; pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo.

Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza.

Evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Marcos

Marcos 3, 22-30

En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén, decían acerca de Jesús: “Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera”.

Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: “¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa.

Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón; será reo de un pecado eterno”. Jesús dijo esto, porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo.