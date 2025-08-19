El Papa deja Castel Gandolfo y regresa al Vaticano

El Papa León XIV ha realizado una visita privada al Santuario de la Madonna delle Grazie alla Mentorella, en la localidad de Guadagnolo di Capranica Prenestina, enclavado en un sugestivo monte, durante el periodo de descanso que está pasando en Castel Gandolfo.

Después de rezar y visitar el santuario, el Santo Padre se ha reunido con los religiosos resurreccionistas polacos que viven allí y luego ha regresado a Castel Gandolfo, que se encuentra a cerca de una hora en coche del lugar, ha informado el Vaticano.

Por la tarde, el Pontífice ha regresado al Vaticano, después de haberse trasladado el miércoles pasado a Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde ya estuvo en el mes de julio.

Tras haber pasado 16 días en julio en Villa Barberini, en la localidad que fue residencia veraniega de los papas pero a la que Francisco nunca acudió, León XIV quiso nuevamente pasar otra semana para descansar.

En este periodo ha celebrado la misa con motivo de la Virgen de la Asunción en la parroquia del palacio pontificio, seguido del rezo del ángelus en la Plaza de la Libertad ante los fieles.

Mientras que el domingo pasado celebró misa en el Santuario de Santa Maria della Rotonda y después en el «Borgo Laudato Si», situado en los jardines del palacio pontificio de Castel Gandolfo, almorzó con un centenar de personas necesitadas de la diócesis de Albano.

Además, el Santo Padre animó a los obispos de la región amazónica a evangelizar «con claridad» y les recordó el «derecho y deber» de proteger los bienes naturales, en un mensaje enviado este lunes con motivo del Encuentro de Obispos de la Amazonía, que se celebra en Bogotá (Colombia). León XIV advirtió que nadie debe destruir de forma irresponsable los «bienes naturales».