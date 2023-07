La mujer bajo el yugo del islam, el último libro de Raad Salam

De origen iraquí, criado y educado en Basora al sur del país, de mayoría musulmana chií, pero en el seno de una familia cristiana católica (Caldea), Raad Salam vivió muy de cerca el desarrollo de las dos guerras: Irán- Irak (1980- 1988) y la 1ª Guerra del Golfo en 1991. Víctima de numerosas persecuciones, malos tratos, amenazas, ataques, prisiones, secuestros, herido varias veces y finalmente condenado a muerte, debido a sus ideas pacifistas contra el fanatismo y el radicalismo islámico, es uno de los pocos afortunados que han logrado salvarse, huyendo de su país natal, buscando una nueva vida en su país actual, España. Nadie mejor que él para hablar sobre “ la mujer bajo el yugo del Islam: maltrato y sumisión”.

El título del libro es muy llamativo al mismo tiempo atrevido “La mujer bajo el yugo del Islam”, ¡no tiene miedo!

La verdad que no, porque ya estoy mojado, con todo lo que he vivido y he sufrido en mi país natal Irak, ¡de que voy a tener miedo! Además, no soy mejor de millones de cristianos que han sido y están siendo maltratados y asesinados, en todo el mundo y a lo largo de la historia, por difundir y defender la verdad y la fe cristiana. Yo trasmito lo que dicen las fuentes de la Ley islámica sobre la mujer, no juzgo a personas.

¿Cuál es la principal moción que le ha empujado a escribir este libro?

Lo que me animó realmente a escribir este libro es que, desde hace varios años, casi a diario, hemos leído y oído hablar de la desigualdad de género, el derecho a la mujer frente al hombre, la libertad y el orgullo del colectivo LGBT en nuestra querida España de hoy. A mí me parece muy bien, pero creo que es muy importante que a los mismos o a todos demos a conocer cómo viven las mujeres en otros partes del mundo bajo el yugo del Islam. En los países árabes islámicos nacer homosexual o mujer es una condena para toda la vida, si sobrevive.

Si preguntamos a cualquier musulmán o musulmana, chií o suní de cualquier país árabe musulmán, sobre la situación de la mujer en el Islam, la respuesta de casi todos es que la mujer en el Islam está respetada y muy bien considerada, pero ¿es verdad?

Seguramente han visto algunos vídeos en Internet procedentes de países árabes musulmanes que trasmiten la degollación de cristianos, la ejecución de los homosexuales, la lapidación y flagelación de mujeres, la quema de iglesias y monasterios por la progresiva implantación de la “Ley islámica y de blasfemia”. Sin embargo, yo lo he vivido muy de cerca “en vivo y en directo” y no quiero vivir y sufrir en mi patria actual, España, lo que he vivido y he sufrido en mi país natal Irak bajo el yugo del Islam.

¿Cuáles son las fuentes de la Ley islámica?

El Corán es el libro sagrado de todos los musulmanes, es la palabra absoluta de Allah dada directamente a Muhammad el Profeta de los musulmanes por medio del Arcángel Gabriel. Al Shari’a o la Sunna son los dichos, hechos y actos de Muhammad recogidos en varios libros. Al Tafsir es la interpretación de los versos del Corán y de la Sunna. Las Escuelas Jurídicas son cuatro: Maliky, Ңanify, Šafi`y y Ңanbely, aunque algunos sabios musulmanes consideran (Ibn Taimiya) la quinta escuela y la más rígida en el Islam.

Mucha gente no está de acuerdo con usted y considera el Islam como una religión de Paz y el Corán es un libro interesante poético. ¿Es verdad?

El Islam no es una religión, es un movimiento social político, es como una cárcel en la que es muy fácil ingresar, solamente hacer la declaración de la Fe musulmana “No hay más dioses que Allah y Muђammad su Mensajero”, pero es muy difícil salir de ella. El Islam sigue viviendo en la época y en el lugar donde nació en el siglo VII y en la península arábiga. El Islam es una ideología machista considera a la mujer un ser inferior al hombre y un objeto sexual, creada para tener hijos y para servir al hombre. En el Corán hay 255 versículos que ordenan matar a los infieles, algo que no está permitido en ninguna otra religión o en un mundo civilizado.

¿Por qué es importante conocer el Islam y la verdadera situación de la mujer en el Islam?

En el mundo actual unos 1600 millones de personas profesan la fe musulmana, casi la mitad son mujeres. Con la llegada masiva de los emigrantes musulmanes a Europa en general y a España en particular ya que hay casi 3 millones de musulmanes en España, y están creciendo, creo que, es justo y necesario tener conocimiento amplio sobre las leyes y las tradiciones islámicas. La historia árabe musulmana es parte de la historia de España, porque los musulmanes han estado dominando gran parte de la Península Ibérica durante ocho siglos, entre los años 711 y 1492. Gracias a la Reina Isabel la Católica que tomó la decisión de expulsar a los árabes musulmanes de la Península Ibérica, hoy día España es un país de tradición cristiana donde los hombres no están obligados a hacer cinco flexiones al día ni las mujeres forzadas a llevar el velo. Sin embargo, la cultura islámica sigue siendo bastante desconocida para la mayoría de la población española. En una gran parte del mundo, hoy en día, en pleno siglo XXI, viven mujeres que carecen de derechos tan básicos como el de salir solas de casa a pasear o a trabajar incluso el derecho a escoger su propia vestimenta. Son derechos completamente naturales para la mujer occidental, pero para la mujer musulmana son sueños. Cómo pueden entender los europeos del siglo XXI, que en los países árabes islámicos, todavía haya esclavitud, se castigue a una persona por beber alcohol, se exija a la mujer llevar el velo, se obligue a las niñas a casarse con su primo adulto, que la mujer no pueda salir o viajar sola, ni pueda estudiar, ni trabajar sin el permiso de su marido o su padre o su hermano, se asesine a una mujer por tener novio antes de casarse o se queme vivo a un homosexual? Todo eso lo he vivido, nadie me ha dicho ni me ha contado.

Con todo lo que cuenta usted ¿Por qué este silencio desde los sectores feministas, izquierdistas y el colectivo LGBT?

Principalmente por el desconocimiento del Islam en general, también por el miedo que tiene mucha gente al Islam y a los musulmanes, además, del odio que guarden los grupos femen, feministas e izquierdistas a la iglesia y a los cristianos. Hoy día criticar o decir la verdad con fundamento sobre el Islam en general es muy complicado, porque los incultos me califican de islamofobo, políticamente incorrecto, facha, ultra católico, etc. Sin embargo, esos mismos consideran a la gente que insulta a la Iglesia a Jesucristo y a la Virgen María sin fundamento, como libertad de expresión, democracia, progres y no pasa nada. Incluso en los países árabes islámicos, los cristianos han sido y están siendo perseguidos, maltratados y asesinados a manos de los radicales musulmanes y nadie dice nada. Sencillamente, el Islam y el comunismo tienen el mismo objetivo es acabar con la verdadera iglesia y los verdaderos cristianos.

En mí país natal Irak fui perseguido, encarcelado y condenado a muerte por defender mi fe cristiana frente al radicalismo islámico, pero nunca pensaba que en mi país actual España, tradicionalmente cristiano y democrático, decir la verdad sobre el fanatismo islámico, me perjudica personal y profesionalmente. Soy incomodo no solo para los musulmanes y sus aliados, sino para muchos “presuntos” cristianos.