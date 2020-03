La mayoría de los contagios no se contabilizan. Es decir, que los 64.059 casos de Covid-19 confirmados por el Ministerio de Sanidad son, pese a la abultada cifra, solo la punta del iceberg. La realidad a la que como país nos enfrentamos es muy superior. Y tiene su lógica. Primero, porque hasta la fecha el número de personas a las que les han hecho la prueba es irrisoria. El coronavirus es una enfermedad que hace estragos por la velocidad a la que se propaga, no por casos graves pese a que en una semana ya son 4.858 las personas que han perdido su vida. A tenor de estos datos, esto conllevaría que el Covid-19 tiene en nuestro país una tasa de letalidad del 6,47%, demasiado elevada en comparación con el 2% que supuso en China. Eso se debe a la gran cantidad de casos «ocultos» que hay y que no saldrán a la luz si no se nos hace a toda la población el test. Contabilizarlos, aunque los modelos matemáticos puedan parecer fallidos a posteriori, puede resultar esencial para poder ganar esta batalla. Porque, pese a que a los periodistas nos guste dar cifras, lo cierto es que estas proyecciones para lo que sirven es para analizar si las medidas de confinamiento actuales resultan o no suficientes, si hay UCI necesarias o si hay que cambiar de estrategia. Pero, ¿qué cifras manejan los expertos?

«Extrapolando los estudios en referencia a proyecciones de Estados Unidos, hoy en nuestro país debería haber 4.146.000 personas afectadas, que no contagiadas. De ellas, 829.200 son enfermas con síntomas leves. El resto, son asintomáticos que darían positivo si se les hiciera el test», sostiene el médico Antonio Burgueño.

Otros expertos de la Universidad de Sevilla, en cambio, estiman que la cifra real de contagiados sería de medio millón. Una cifra que coincide con la facilitada por el Oriol Mitjà: «En España se están diagnosticando solo al 5%, el número real de personas infectadas sería medio millón». Mitjà hace hincapié en que no es que los sanitarios no estén haciendo bien las cosas como podría llegar uno pensar a tenor del porcentaje de letalidad en comparación, por ejemplo con Alemania, es que Alemania tiene menos casos y tiene un porcentaje de diagnóstico del 70%», precisa Mitjà que insiste en la importancia del «confinamiento total» porque en «dos semanas las UCI van a estar muy llenas en todo el país».

Es entonces cuando podríamos llegar al pico de la curva. Pero mientras Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, afirmó hace tres días que «si no hemos llegado al pico, estamos muy cerca» si los datos no cambian. Hace dos días, el ministro Salvador Illa, manifestó que se está «iniciando una fase de estabilización» de la pandemia de coronavirus y advirtió de que las UCI «llegarán a su máximo pico en los primeros días de abril».

Pero, ¿cuándo estiman los expertos que se llegará al pico? Burgueño sostiene que «llegaremos al pico de la curva en 7 ó 9 días. Y cuando lleguemos habrá entre 10 y 12 millones de afectados, de los que una quinta parte serán enfermos con sintomatología leve, y el resto, asintomáticos». Y matiza, «otra cosa son las UCI, porque hay que tener en cuenta que de media un paciente que entra hoy estará 15 días».

En el modelo elaborado por Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia, el pico llegará «el 5 de abril cuando habrá 147.756 infectados». Para llegar a esta conclusión, su modelo parte de los datos del Ministerio e incluye tres variables principales: los susceptibles, los infectados y los recuperados, así como población española, fallecidos de cada día, los acumulados y los contagiados de cada día», precisa.

En cambio, según el cálculo de ZZ Data Labs, la estimación que arrojan los algoritmos es que si se sigue con la misma tendencia, se llegará al pico «en los primeros 15 días de abril, luego habrá que ver cuánto dura o si sube de forma ligera. Para entonces el escenario más probable contempla 90.000 contagios».

Para Humberto Michinil, de la Universidad de Vigo, el pico llegará en «unas dos semanas por lo menos, en torno a mediados de mes de abril, ya que el pico se ha alejado. Al quedarse la gente en casa, la epidemia se propaga más lentamente, por eso dura más y el pico se alcanza algo más tarde. A cambio, el número máximo de casos por día que llegan a la UCI es menor».

En cambio para Rubén Moreno, que fue secretario de Estado de Sanidad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el pico de contagios, según informa Ep, se registrará entre la segunda y tercera semana de abril.

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero afirmó el pasado jueves que «el pico podría llegar este fin de semana».