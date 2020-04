Martín Fiz: «La parte emocional es más importante ahora que la física»

Campeón del mundo de maratón en 1995, Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1997 con el equipo español de maratón, Martín Fiz, que tiene una carrera con su nombre en su ciudad natal, Vitoria, apadrina en esta ocasión una carrera «indoor» que se celebrará mañana con fines benéficos y todo lo recaudado irán destinados a Cruz Roja.

-Apadrina una carrera solidaria «indoor» pero... ¡explíquenos!, ¿qué es eso?

-En estos momentos de confinamiento todo está cambiando y por supuesto las carreras también. Esta es la primera indoor solidaria, en la que puede participar toda la población desde sus propias casas. Todo el mundo podrá acumular los pasos que realice a partir de las 10:00 de la mañana de hoy domingo, ya sea corriendo o andando, si los suben a sus redes sociales con el hashtag #EDPEchaUnCable y el número de pasos conseguidos (por ejemplo: #1.000PasosDeEnergía si han conseguido dar mil pasos durante el horario de la carrera).

-¿Y qué se hará con esos pasos?

-Todos los que se consigan, que esperemos alcancen el reto marcado de lograr entre todos los diez millones de pasos, serán transformados en ayuda económica para los proyectos relacionados con la mejora del empleo incluidos en el Plan Cruz Roja Responde. A través de este proyecto se realizarán tareas de búsqueda de oportunidades laborales, orientación laboral y acciones formativas on-line para las personas más vulnerables. Para dar el pistoletazo de salida EDP ha comenzado donando dos millones de pasos.

-¿Cómo se puede participar?

-Todo el mundo puede hacerlo desde sus casas, sólo tienen que subir a sus redes sociales una imagen del dispositivo que utilicen habitualmente como podómetro, ya sea su móvil, smart watch, pulsera de actividad etc., mostrando en número de pasos que han conseguido realizar, andando o corriendo durante la carrera. Además, tienen que incluir los hashtags #EDPEchaUnCable y el número de pasos conseguidos (por ejemplo: #1.000PasosDeEnergía si han conseguido dar mil durante el horario de la carrera).

-En estos días ha inventado unas rutinas deportivas para llegar cansado a la noche y poder conciliar el sueño. ¿En qué consisten?

-Para llegar cansado a la noche es mejor hacer ejercicio aeróbico que uno intenso que provoque más nerviosismo. Son recomendables ejercicios suaves pero con muchas repeticiones y poca recuperación entre ellos. Además, no vale hacer una hora de ejercicio y pasar sentados el resto del día, tenemos que mantenernos más activos. Por ejemplo, es muy bueno levantarnos cada hora y andar unos minutos. Por supuesto, para poder dormir bien debemos evitar las bebidas excitantes y con cafeína.

-Con el confinamiento, ¿cómo se entrena una persona como usted acostumbrada a correr muchos kilómetros?

-Ahora que no puedo correr como habitualmente en la calle, lo que hago son otras actividades físicas. Por ejemplo, hago gimnasia de cardio, de potenciación… También tengo una bicicleta en casa y un rodillo que estoy usando mucho. Hago cosas de largo tiempo, lo que importa es la cantidad porque el día tiene 24 horas e invertir sólo una para hacer deporte y el resto estamos en el sofá...

-¿Qué errores se pueden cometer estos días intentando mantenerse en forma física? ¿Se pueden producir lesiones?

-Uno de los principales es que no se lleve una buena alimentación o hidratación. La gente tiene que pensar que está en su casa todo el día, por lo general con más de 20º C, por lo que si no tenemos una buena hidratación y mantenemos hábitos de vida saludable puede ser perjudicial. En cuanto al entrenamiento físico, hay que intentar entrenar un poquito menos de lo habitual. No podemos olvidarnos de que estamos en una superficie muy reducida y ponernos a caminar o correr en la misma dirección puede producir lesiones en la zona de la espalda y la cadera.

-Para correr maratones tan importante como estar en plena forma es tener una mentalidad fuerte. ¿Le está ayudando eso en estos días?

-Estos días más que nada hay que intentar –y digo intentar porque es muy complicado– mantener la cabeza clara. El deporte pasa a un segundo lugar porque lo hacemos para evadirnos del problema al que nos enfrentamos, la pandemia que estamos viviendo. Por tanto, para mantener la forma hay que estar muy fuerte mentalmente. A mí, personalmente, me ayuda mucho el hacer deporte y mantener una rutina diaria con actividades desde que me levanto hasta que me acuesto. Creo que la parte emocional es mucho más importante ahora que la física. Los primeros días de este confinamiento para las personas que estamos siempre activas, trabajando, en la calle, ha sido muy duro porque nos ha hecho cambiar la rutina de forma radical. No obstante, poco a poco ya nos hemos ido concienciando y estamos gestionando el tiempo para que sea lo menos duro posible. Lo, lo que más energía me da estos días es la gente, los que siguen día a día mis publicaciones de apoyo para toda la gente que se viene abajo, personas mayores que están solas o tiene pisos pequeños en los que es más difícil seguir esta cuarentena. Una vez que acabe seguramente descansaré de las redes sociales, pero ahora me mantengo muy activo para seguir conectado con todos y pasar esto juntos.