En cuarentena entrenamos más pero, ¿logramos los mismos resultados en casa que en el gimnasio?

Reinventarse o morir. Eso pensaron los entrenadores personales y los centros de fitness cuando vieron como la propagación de la pandemia les dejaba sin su principal actividad y su fuente de ingresos. Pero, en pleno siglo XXI, no hay nada que internet no pueda solucionar. Clases en streaming de Yoga, Zumba, GAP, Pilates, Body Pump, rutinas de cardio, entrenamientos para cada grupo muscular... la oferta es muy variada, y gratuita. La mayoría de los profesionales, además de aprovechar la oportunidad para darse a conocer, afirman que lo hacen por aportar su “grano de arena” en esta crisis y ayudar a que la gente se mantenga en forma, física y mentalmente.

Materiales improvisados

Botellas de agua de litro y medio, garrafas de cinco litros, paquetes de arroz y legumbres y hasta palos de fregona... todo vale para cultivar el cuerpo, si sabes como. Después del papel, higiénico, la cerveza, la levadura y la harina, lo siguiente que se agotará serán los productos que puedan usarse como pesas, barras, mancuernas, etc.

Los más afortunados contaban con materiales de trabajo en casa (bicicletas estáticas, elípticas, bancos de abdominales, pesas, barras, kettlebell, combas, fitballs, bandas elásticas, entre otros) o los compraron en los primeros días, antes de que agotaran en todas las tiendas on line. Pero, si no ha sido tu caso, no te preocupes, en YouTube, Instagram y en el perfil de entrenadores personales como el de Oscar Álvarez, Trainer Global, hay muchas ideas para hacer tus propios materiales con productos y utensilios que puedes tener en casa. Como las que se muestran en este video.

La imaginación de este entrenador tiene una motivación importante: "Amo mi trabajo. Yo no trabajo simplemente para ganar dinero, yo trabajo porque me preocupo por la salud de las personas. Como decía Einstein: en las épocas de crisis en la aumenta la creatividad . De ahí la idea de los materiales caseros, que están pensados para poder realizar cualquier tipo de entrenamiento y cualquier gesto motor, siguiendo una lógica biomecánica”.

Entrenamiento efectivo y sin lesiones

¿Podemos conseguir los mismos resultados en casa que en el gimnasio? “Una persona puede entrenar en casa eficientemente todos los grupos musculares con un material de carácter doméstico o casero: cómo pueden ser gomas, lastres, pica, un simple juego de mancuernas. Para poder llegar a hacer eficientes estos ejercicios en comparación con los de un gimnasio es necesario tener un buen preparador/ docente/ educador que, desde el punto de vista la salud, investigue, corrija, y analice cualquier gesto motor con criterio", explica Oscar. Y destaca, “realmente, lo importante es que el entrenador personal siga estos tres principios: variedad metodológica, análisis de los movimientos o ejercicios y motivación constante.”

Juanjo Rodriguez, @juanjotrainer, entrenador personal de personajes conocidos como Mar Flores, Ariadne Artiles, Mar Saura, Blanca Suárez o Mariló Montero, está de acuerdo en que entrenar en casa puede ser igual de efectivo que hacerlo en un gimnasio, aunque con algunas limitaciones. “En cuanto a la quema de calorías por supuesto que las sesiones en casa pueden tener el mismo efecto que en el gimnasio, actualmente las personas notaran mayores beneficios ya que entrenan más días a la semana. Al principio notaremos beneficios pero, con él tiempo, el cuerpo necesitará otros estímulos y para ello necesitamos materiales. Aquí es donde está la diferencia de entrenar en el gimnasio con más materiales, que a la larga es necesario para poder seguir progresando. La otra diferencia es en la ganancia de fuerza y músculo, que sin materiales y pesas es imposible”. Juanjo y su equipo ofrecen clases de distintas disciplinas todos los días a través de Instagram y YouTube, con un horario muy amplio y una oferta muy variada: desde efectivos HIITs (entrenamiento interválico de alta intensidad, por sus siglas en inglés), pasando por sesiones de GAP (glúteos, abdomen y piernas), Yoga, entrenamiento para mayores y entrenamientos en familia. Casi a diario, entre los dos canales, llegan a las 6.000 visualizaciones.

No hay excusa. La “operación bikini” de este año, se lucha en casa.